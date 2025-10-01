Tribunal evalúa el retorno de Pablo Muentes a la Cárcel 4

El exasambleísta del PSC, Pablo Muentes, recluido en La Roca de Guayaquil, busca que lo trasladen a la Cárcel 4 de Quito

Pablo Muentes intervino en la audiencia de apelación del traslado e insistió en que lo cambien a la Cárcel 4 de Quito.

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió este 1 de octubre de 2025 la audiencia de apelación al traslado del exasambleísta, Pablo Muentes, sentenciado a 13 años de cárcel por el caso Purga.

Los magistrados retomarán la diligencia este viernes para anunciar si acogen o no el pedido del exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), quien solicitó que le permitan dejar el centro de privación de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil, y que regrese a la Cárcel 4 de Quito.

El abogado de Muentes, Diego Chimbo, alegó que la vida de su cliente corre peligro en La Roca; que el traslado, efectuado el 5 de agosto pasado, no fue notificado y que el Tribunal de juzgamiento del caso Purga ordenó que cumpla la sentencia por delincuencia organizada en el centro privativo de la capital.

Durante la audiencia, el delegado del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Gustavo Espín, defendió el cambio de cárcel. Recordó que los traslados se aplican para garantizar la seguridad de los presos y negó que la medida sea arbitraria.

¿Por qué trasladaron a Muentes a la cárcel La Roca?

Según el funcionario, la resolución se tomó con base en un informe del Centro Nacional de Inteligencia, que “determinó que la vida de Muentes corría riesgo (...) Por eso se lo trasladó, para dar garantías de seguridad”, señaló.

Muentes también participó en la diligencia, conectado de forma telemática desde La Roca. Allí manifestó: “Me trajeron acá para matarme”, tras narrar que siente temor por los operativos y ataques que se han registrado en ese centro carcelario.

El exlegislador cumple una sentencia por el caso Purga, tras ser hallado culpable de encabezar una organización criminal para manipular el sistema de justicia y favorecer a delincuentes. En la diligencia manifestó que su traslado se dio de un momento a otro y que no había tenido problemas en el centro penitenciario de Quito, "me tienen respeto por ser una persona mayor", aseguró.

El Tribunal aplaza la resolución para Muentes

Mientras que en La Roca, "desde hace un mes tengo un dolor de muela y no recibo una pastilla" y se quejó de los controles en su celda. "Ya no soporto más esto, me estoy volviendo loco, tengo una cámara las 24 horas, me ponen una linterna en la cara. No puedo hablar del temor...", señaló.

El fiscal, Wilson Toainga, y la delegada de la Procuraduría se abstuvieron de presentar sus argumentos, pues consideraron que la decisión del traslado es un trámite administrativo que atañe solo al SNAI.

Los jueces suspendieron la diligencia para tomar una decisión. Sin embargo, no lograron establecer una resolución y por ello aplazaron la emisión del fallo hasta el viernes. Lo harán luego de conocer las causas por las que la Cárcel 4 no informó al Tribunal de juzgamiento del caso Purga sobre el traslado de Muentes, cuya notificación la debía realizar ese centro penitenciario, según Espín.

También solicitaron que Toainga remita el avance de la investigación sobre la supuesta tentativa de asesinato contra Muentes, una indagación que Fiscalía inició de oficio en este caso.

