Leonardo Cortázar ingresa a la Cárcel del Encuentro tras su extradición

Extraditado desde Panamá, Leonardo Cortázar fue trasladado a la Cárcel del Encuentro

Leonardo Héctor Cortázar Arcos ya se encuentra bajo custodia en la Cárcel del Encuentro.

Leonardo Héctor Cortázar Arcos, uno de los principales investigados en el denominado caso Encuentro, ya se encuentra bajo custodia en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, tras haber sido extraditado desde Panamá la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026.

Su arribo marca un punto clave en una investigación que ha expuesto una estructura de presunta corrupción y delincuencia organizada vinculada a instituciones del Estado.

Cortázar descendió esposado de una aeronave de la Policía Nacional en el aeropuerto de Guayaquil, vistiendo camiseta y pantalón corto, y escoltado por agentes de élite. Su extradición se concretó después de que Panamá aceptara formalmente la solicitud enviada por Ecuador el 5 de febrero de este año, casi once meses después de su detención inicial en ese país, ocurrida el 20 de marzo de 2025.

Minutos después de su llegada, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el procesado sería trasladado de inmediato hacia la Cárcel del Encuentro, recinto donde permanecerá mientras avanzan las diligencias judiciales. Según el registro oficial, el vuelo realizó una escala previa en Quito antes de aterrizar en Guayaquil, desde donde se coordinó su traslado terrestre hacia Santa Elena.

Una pieza clave dentro del caso Encuentro

La Fiscalía señala a Cortázar como uno de los operadores de una supuesta red de delincuencia organizada que habría influido en decisiones y contratos de varias instituciones públicas, entre ellas CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Esta estructura, investigada por actos cometidos entre 2021 y 2023, habría direccionado contratos millonarios mediante gestiones irregulares, tráfico de influencias y acuerdos con funcionarios estatales y particulares.

En este proceso ya existen sentencias: Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, recibió 10 años de prisión, mientras que Antonio Icaza, exgerente de CNEL, fue condenado a 9 años y 4 meses. Otros exfuncionarios y empresarios continúan en investigación dentro del mismo expediente judicial.

La entrega de Cortázar fue posible gracias a una operación conjunta entre autoridades ecuatorianas, panameñas e Interpol, luego de que sobre él pesara una notificación roja. El Ministerio del Interior confirmó que la coordinación diplomática y policial permitió destrabar los procedimientos pendientes y ejecutar su traslado a territorio nacional, donde existía una solicitud activa desde 2025.

