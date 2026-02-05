Capturan a alias Gordo Andy con 1,5 toneladas de droga en Manabí

La noche del miércoles 4 de febrero, efectivos del Ejército ecuatoriano ejecutaron un operativo de inteligencia en el paso lateral del cantón Tosagua, provincia de Manabí. Durante la intervención, fue capturado alias Gordo Andy, quien transportaba aproximadamente 1,5 toneladas de droga en un vehículo. Según el reporte oficial, la sustancia ilícita estaba distribuida en 40 paquetes ocultos en la camioneta interceptada.

Las Fuerzas Armadas confirmaron que la operación se realizó tras labores de seguimiento y vigilancia, que permitieron identificar el movimiento del cargamento. La droga incautada fue trasladada bajo custodia militar para su respectiva judicialización.

Presunta vinculación con ‘Los Lobos’

Alias ‘Gordo Andy’ es señalado como presunto integrante del grupo armado organizado Los Lobos, una de las estructuras criminales más activas en Ecuador. Esta organización ha estado vinculada a delitos de narcotráfico, sicariato y extorsión en varias provincias del país.

Droga con destino marítimo hacia mercados internacionales

Según reportes preliminares de las Fuerzas Armadas, se presume que el cargamento incautado tenía como objetivo ser trasladado por vía marítima hacia mercados internacionales, posiblemente esa misma noche. Este hallazgo refuerza las sospechas de que se trataba de una operación de narcotráfico de gran escala.

Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar el origen de la sustancia ilícita y establecer si existe conexión con otras rutas del narcotráfico que operan en la franja costera del país, considerada uno de los corredores más utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes.

Quienes son Los Lobos

Los Lobos son una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador, surgida en 2020 tras la fragmentación de Los Choneros luego de la muerte de su líder Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Desde entonces, este grupo se consolidó como una estructura independiente con fuerte presencia en las cárceles y en las calles, expandiéndose rápidamente por varias provincias del país.

Su actividad delictiva está vinculada principalmente al narcotráfico, sicariato, extorsión y secuestro, además de alianzas internacionales con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación de México y el Tren de Aragua de Venezuela. Estas conexiones les han otorgado respaldo logístico y rutas de exportación ilícita hacia mercados internacionales.

