Un ciudadano sufre un accidente al intentar escapar de un asalto en Guayaquil
Un conductor sufrió un asalto en el sur de Guayaquil la mañana de este martes 2 de diciembre
Un conductor fue víctima de un asalto la mañana de este martes 2 de diciembre, en el sur de Guayaquil. El hecho ocurrió alrededor de las 07:30, en la intersección de las calles Rosa Borja de Ycaza y José Vicente Trujillo.
La víctima, un adulto mayor que trabaja en una zona cercana, regresaba a su vivienda cuando, a pocos metros de llegar, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
“Parece que ya lo venían siguiendo. Le cerraron el paso con la intención de llevarse un dinero que cargaba”, relató una allegada al afectado.
En un intento desesperado por escapar del asalto, el hombre aceleró su vehículo y se estrelló contra la puerta del garaje de su casa, abriéndola por el impacto para intentar ponerse a salvo.
Ante esta reacción, los delincuentes —armados— realizaron disparos al aire y luego le arrebataron el dinero en efectivo.
Persecución en Guayaquil: Conductor resultó herido
Aunque no recibió impactos de bala, el conductor resultó con golpes leves debido a la colisión. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron para brindarle atención, aunque no fue necesario trasladarlo a una casa de salud.
Agentes policiales también llegaron al sitio para recoger información y avanzar en las investigaciones. Una de las hipótesis es que los responsables serían sacapintas que habrían seguido a la víctima desde su lugar de trabajo.
