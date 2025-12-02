Expreso
Joven muere en el centro de Guayaquil
Un carro de Medicina Legal acudió al sitio para trasladar el cadáver hacia el Laboratorio de Criminalística.Tomado del X de @rgarcia25S

Una persona falleció al caer de un edificio en el centro de Guayaquil

El hecho se registró la noche del lunes 1 de diciembre, cuando el ciudadano intentaba ingresar a su departamento

Una persona falleció tras caer de un edificio ubicado en el centro de Guayaquil, la noche del lunes 1 de diciembre. Según versiones de testigos, el ciudadano intentaba ingresar a su departamento tras perder sus llaves.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en las calles Vélez y Machala. El joven llegó al sitio para acceder a su departamento, pero al percatarse de que no llevaba las llaves intentó ingresar por otro sitio.

Para ello, el ciudadano escaló a la terraza del edificio y al tratar de descender hacia la parte posterior del inmueble, perdió el equilibrio y cayó al vacío, muriendo en el instante.

Enseguida, vecinos alertaron del hecho a las entidades de respuesta a emergencias, quienes acudieron al sitio para recabar indicios y desarrollar pericias.

Un vehículo de Medicina Legal llegó al sitio para trasladar el cadáver hacia el Laboratorio de Criminalística, ubicado en la avenida Rodríguez Bonín, en el oeste de Guayaquil.

Accidente de tránsito en la madrugada en la avenida Pedro Menéndez Gilbert

Durante la madrugada del lunes 1 de diciembre, dos personas que se movilizaban en una motocicleta murieron un accidente de tránsito registrado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de la ciudad.

Según informó personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) a Ecuavisa, el siniestro habría sido provocado por una posible falla mecánica en la motocicleta. Se conoció además que ambas víctimas eran ciudadanos venezolanos.

