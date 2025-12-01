Caos vehicular al transitar en la vía Perimetral por trabajos municipales

Obra municipal deja kilómetros de tráfico en la Entrada de la 8. Los cierres serán hasta el 14 de diciembre

Suceso. Un carril de contraflujo se activo, pero no fue suficiente.

Los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en uno de los pasos a desnivel de la vía Perimetral, a la altura de la Entrada de la 8, mantienen colapsado el tránsito en gran parte de esta zona de Guayaquil.

La mañana de ayer, una fila de más de dos kilómetros se formó a lo largo de la Perimetral. Conductores denunciaron que recorrer apenas ocho kilómetros podía tomar hasta una hora, lo que generó molestia y cansancio entre los usuarios de la vía.

Las quejas ciudadanas fueron en aumento

“Así empezamos diciembre. No quiero imaginar cómo serán las próximas semanas. No pudieron escoger peor fecha para hacer estos trabajos”, expresó Elías Camacho, conductor que se dirigía desde una urbanización en la vía a Daule hacia el centro de la ciudad. Debido al tráfico, llegó considerablemente tarde a su jornada laboral.

Las horas más críticas se registraron entre las 07:00 y las 11:00, periodo en el que se observaron largas filas vehiculares de hasta dos kilómetros. Un conductor aseguró que tardó cerca de dos horas en movilizarse desde el peaje de Nobol hasta la Entrada de la 8.

Los trabajos municipales iniciaron el pasado jueves 27 de noviembre, lo que obligó al cierre de tres carriles en sentido norte-sur. La autoridad municipal anunció que estas restricciones se mantendrán, al menos, hasta el próximo 14 de diciembre.

Según cifras oficiales de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en esta zona circulan más de 5.000 vehículos por hora. Pese a esto, este es el segundo mantenimiento similar que se hace en esta misma zona en lo que va del 2025, lo que incomoda a la ciudadanía por las incomodidades causadas.

Ahora, el principal temor de los guayaquileños, especialmente de quienes transitan diariamente por esta arteria, es que las obras se extiendan más allá de lo previsto y afecten la movilidad en plena temporada navideña.

“Ojalá cumplan con los plazos, porque esta es una arteria principal de Guayaquil y en Navidad no podemos darnos el lujo de perder tres carriles. Las autoridades deben planificar mejor estos arreglos”, reclamó otro conductor afectado.

📢 Se mantiene habilitado el carril de contraflujo en Vía Perimetral y Av. Honorato Vásquez, sentido hacia el sur, como parte de las acciones para mejorar la movilidad mientras continúan los trabajos en el paso a desnivel.



Rutas alternas:

- Vía a Daule

- Av. León Febres Cordero… pic.twitter.com/RKzkyIEU6b — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) December 1, 2025

