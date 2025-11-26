Cierre vial en la Entrada de la 8: Cuándo será y qué desvíos estarán disponibles

Por los trabajos se cerrará totalmente los carriles del paso a desnivel, en sentido norte-sur y habrá carril de contraflujo

Los trabajos viales se harán en el paso a desnivel que está en la intersección de las avenidas Perimetral y Casurina, en el noroeste de Guayaquil.

En un punto de alto tránsito peatonal y vehicular, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) hará desde este jueves 27 de noviembre el cierre de carriles por trabajos en un paso a desnivel.

Se trata de los dos carriles, en sentido norte-sur, de esta infraestructura ubicada sobre la vía Perimetral, en su intersección con la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil.

El cierre comenzará a las 23:00 de este jueves y se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre, informó la ATM en una publicación en sus redes sociales.

La ATM activará un plan de movilidad para ordenar la circulación durante los trabajos en la Entrada de la 8. Se habilitará un carril en contraflujo y los semáforos de la zona pasarán a intermitencia para sostener la fluidez en la #CiudadDeTodos.



Quienes necesiten desplazarse… pic.twitter.com/EIHzOFzw2B — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) November 25, 2025

La zona es altamente concurrida por buses de transporte público, vehículos pesados, autos y motos que circulan por este sector conocido como la Entrada de la 8.

Durante este tiempo se dará mantenimiento a las juntas de dilatación de la estructura, informó la ATM.

El cierre será en los carriles del paso a desnivel que conducen de norte a sur

Vehículo retenido sin placas: Esto hizo la ATM con el conductor que las puso al apuro Leer más

Opciones de desvíos en la Entrada de la 8

Mientras dure el cierre, la ATM habilitará un carril de contraflujo sobre la vía Perimetral, para quienes se movilizan en sentido norte-sur.

La entidad también indicó que el túnel de Flor de Bastión y el intercambiador Flavio Alfaro serán opciones para quienes necesiten desplazarse por las avenidas Casuarina u Honorato Vásquez.

"También estarán disponibles rutas como vía a Daule y avenida Francisco de Orellana", señaló la institución.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!