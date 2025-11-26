Expreso
Vía Perimetral
Los trabajos viales se harán en el paso a desnivel que está en la intersección de las avenidas Perimetral y Casurina, en el noroeste de Guayaquil.CORTESÍA DE LA ATM

Cierre vial en la Entrada de la 8: Cuándo será y qué desvíos estarán disponibles

Por los trabajos se cerrará totalmente los carriles del paso a desnivel, en sentido norte-sur y habrá carril de contraflujo

En un punto de alto tránsito peatonal y vehicular, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) hará desde este jueves 27 de noviembre el cierre de carriles por trabajos en un paso a desnivel.

Se trata de los dos carriles, en sentido norte-sur, de esta infraestructura ubicada sobre la vía Perimetral, en su intersección con la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil.

El cierre comenzará a las 23:00 de este jueves y se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre, informó la ATM en una publicación en sus redes sociales.

La zona es altamente concurrida por buses de transporte público, vehículos pesados, autos y motos que circulan por este sector conocido como la Entrada de la 8.

Durante este tiempo se dará mantenimiento a las juntas de dilatación de la estructura, informó la ATM.

El cierre será en los carriles del paso a desnivel que conducen de norte a sur

Opciones de desvíos en la Entrada de la 8

Mientras dure el cierre, la ATM habilitará un carril de contraflujo sobre la vía Perimetral, para quienes se movilizan en sentido norte-sur.

La entidad también indicó que el túnel de Flor de Bastión y el intercambiador Flavio Alfaro serán opciones para quienes necesiten desplazarse por las avenidas Casuarina u Honorato Vásquez.

"También estarán disponibles rutas como vía a Daule y avenida Francisco de Orellana", señaló la institución.

