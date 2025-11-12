ATM retira segunda barrera vehicular en Guayaquil: estaba en este punto del centro

Agencia de Tránsito y Movilidad recordó que está prohibido impedir el acceso de vehículos en espacios públicos, sin permiso

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) retiró una pluma que impedía el acceso de vehículos en un carril del bulevar 9 de Octubre, ante una denuncia ciudadana.

Esta vez ocurrió en el centro de la ciudad. Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) retiraron una barrera vehicular que fue colocada en plena avenida 9 de Octubre.

El mecanismo estaba al menos desde agosto del 2024 en el carril norte del bulevar, en el tramo ubicado entre las avenidas Quito y Machala.

"No creo que en pleno centro no se hayan dado cuenta", decía el usuario @em_lios, al reportar la novedad en la red social X.

La entidad le respondió con las fotografías del personal que retiró la pluma que impedía el acceso, o que lo permitía únicamente a ciertos vehículos, y que tenía la palabra "ambulancia".

✅Nuestros agentes de la ATM, junto al equipo de Señalética, se desplazaron hasta el lugar y realizaron el retiro de los elementos que restringían el acceso vehicular, garantizando la libre circulación en la vía pública.



Barreras vehiculares no pueden colocarse sin permiso

"No está permitido colocar estructuras o mecanismos que impidan el tránsito en espacios públicos", recordó la ATM en la publicación que hizo en su cuenta de X.

Ocurrió al día siguiente de que otro de estos elementos fuera retirado por personal de la entidad y agentes metropolitanos de control en el 1er callejón 14 NE.

En esta vía, ubicada junto a la avenida Leopoldo Benítez, en un sector empresarial colindante con las ciudadelas Vernaza Norte y Simón Bolívar, se había colocado una pluma con la que se permitía el acceso "solo para vehículos autorizados".

