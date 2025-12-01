Olor a caucho quemado alarma a Guayaquil: denuncias desde el norte y Vía a la Costa

Vecinos de varios sectores de Guayaquil reportaron un fuerte olor a caucho quemado la noche de este 1 de diciembre

Foto referencial de vía a la Costa en Guayaquil,

La noche de este domingo 1 de diciembre, usuarios de X reportaron un fuerte olor a plástico o caucho quemado en zonas del norte y noroeste de Guayaquil. La situación recuerda al episodio del pasado 12 de octubre, cuando un incendio en la vía a la Costa generó un olor similar.

Los reportes comenzaron pasadas las 22:30. Entre los sectores mencionados por los ciudadanos están Atarazana, Ceibos, Urdesa, Kennedy, Miraflores y Vía a la Costa.

Cuentas comunitarias como CUPSFIRE y Vía La Costa Progresa publicaron alertas donde vecinos aseguran que el ambiente “está cargado” y que el olor “es fuerte y persistente”.

En Vía a la Costa, residentes de urbanizaciones como Puerto Azul, Bosques de la Costa, Portal al Sol y Puertas del Sol mencionaron un olor similar al del caucho o plástico quemado.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del Municipio, Segura EP o el Cuerpo de Bomberos sobre el origen del olor.

Un episodio similar ocurrió el 12 de octubre

La situación revive lo ocurrido el 12 de octubre de 2025, cuando un fuerte olor a caucho quemado despertó a los habitantes del norte de la ciudad.

En esa ocasión, Segura EP informó que la causa fue un incendio forestal en el kilómetro 22 de la vía a la Costa, sector Casas Viejas, donde se encontraron materiales plásticos y de reciclaje que, al quemarse, generaron el olor que se propagó por gran parte de Guayaquil.

Las labores de los bomberos se prolongaron hasta la noche anterior, y el olor persistió por varias horas hasta la mañana siguiente.

El Municipio abrió entonces una investigación por descargas irregulares de desechos en la zona afectada.

Zonas que reportan olor este 1 de diciembre

Según publicaciones ciudadanas en X:

Atarazana

Ceibos

Urdesa

Kennedy

Miraflores

Vía a la Costa

Recomendaciones básicas mientras persista el olor

Basadas en protocolos utilizados en emergencias similares:

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Usar mascarilla si el olor es intenso.

Evitar actividades físicas en exteriores.

Reportar cualquier columna de humo o fuego visible al 9-1-1.

