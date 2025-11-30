Aerovía cumple cinco años en Durán: ¿es la solución o un sistema desaprovechado?

Entre los habitantes de Durán hay opiniones variadas sobre el sistema de transporte Aerovía

De lunes a viernes, el hijo de Magaly Aguirre utiliza el sistema de transporte aerosuspendido Aerovía para trasladarse desde Durán hacia su plantel educativo en Guayaquil.

En ocasiones, cuando no debe atender un asunto doméstico, ella lo acompaña. Para Magaly, este medio de transporte es rápido y clave, pues la estación no queda muy lejos de su sector de residencia en el cantón ferroviario.

Indica que desde la zona donde está ubicada su vivienda, la cooperativa Colinas del Valle, hay un trayecto que toma unos 10 minutos hasta llegar a la estación de la Aaerovía, en la ciudadela Abel Gilbert.

“A él se le hace más rápido, más corto. Usa todos los días este sistema”, menciona la señora, quien igualmente usa esta opción cada vez que se moviliza hacia el Puerto Principal.

La experiencia de Roberto Sosa, otro habitante de Durán, es diferente a la de Magaly. A él no le resulta conveniente transportarse en este sistema porque, según dice, ir en bus desde su casa a Guayaquil le toma unos 25 minutos.

Pero si quisiera trasladarse en la Aerovía tendría que tomar una línea distinta hacia la estación, un recorrido que puede tardar media hora, al cual se suma el tiempo desde la estación de Abel Gilbert hasta el Puerto Principal (17 minutos, según las redes sociales del sistema).

Roberto justifica que por ese motivo no usa la Aerovía como transporte diario. Hasta ahora, solo en una ocasión se trasladó hacia Guayaquil de esa manera, pero para pasear y disfrutar de la vista del río Guayas.

Sin embargo, cree que si hubiera una estación en otro sector de Durán, probablemente sí sería su opción para moverse.

“La parada de aquí, en Durán, está junto al malecón de Abel Gilbert, pero mucha gente se debe trasladar al centro. Hubiera sido mejor expandir la Aerovía otro tramo hasta el centro, porque ahí realmente se le hace más fácil a las personas”, argumenta.

Las posturas de Magaly y Roberto parecen resumir lo que piensan otros duraneños. Unos ven con buenos ojos este sistema porque la estación queda cerca de sus hogares, mientras que otros tienen una mirada distinta al vivir en zonas más alejadas, lo que demanda igual o más tiempo que ir a Guayaquil en bus.

La A empezó sus operaciones el 21 de diciembre de 2020. El sistema está compuesto por 154 cabinas, cada una con capacidad para 10 personas sentadas, con un alcance total de 40.000 usuarios diarios. Pero en la práctica, la cantidad de pasajeros no es la esperada.

El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, integrado por las empresas Poma S. A. S. (Francia) y Sofratesa Inc. (Panamá), tiene la concesión para operar el sistema durante 28 años (hasta 2048) y recibe los ingresos.

En septiembre del 2021, estas compañías iniciaron un arbitraje internacional alegando afectación al equilibrio económico del contrato, por presuntos incumplimientos de obligaciones del Municipio de Guayaquil (iniciador del proyecto) y de la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad).

El Consorcio reclamó 20,3 millones de dólares de inversión recuperable y 8,3 millones por gastos adicionales como seguros e impuestos. Sin embargo, en octubre del2025, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional falló a favor del Cabildo y la ATM.

En el reporte de viajes de la Aerovía, que puede consultarse en la página web de la ATM, hasta el viernes 28 de noviembre constaban los informes de enero a julio de 2025. En esos siete meses, el sistema tuvo 47.278 pasajeros, con un promedio de 6.754 por día.

Entre enero y julio de 2024 hubo 46.033 pasajeros, con un promedio de 6.576 por día. Es decir, en esos mismos meses de 2025 hubo 1.245 pasajeros más, un aumento de apenas 2,7 %. De todos modos, la cifra no se acerca al promedio de 40.000 usuarios diarios que puede acoger el sistema.

Para Alfredo Carrasco, presidente del Comité de Usuarios de Servicios Básicos de Durán, el proyecto debió tener mejor socialización con la ciudadanía y análisis más exhaustivos para determinar un lugar estratégico para la estación duraneña.

“Desde el norte de Durán estamos hablando de unos 40 minutos hasta acá en transporte público. Simplemente le están dando a una parte de Durán la viabilidad, pero a nosotros, los que estamos en la parte norte, El Recreo, calle 40, no nos están dando esa cobertura”, señala.

También dice que, si bien construir una segunda estación en un punto con más conexiones facilitaría el acceso al transporte aerosuspendido, eso requeriría una inversión fuerte que nadie podría asumir. Por eso considera que, de momento, es complicado que el sistema sea más utilizado.

Aerovía y el comercio no despegan

Fernanda Ramos, quien tiene una panadería desde 2023 cerca de la estación de la Aerovía en Durán, indica que las ventas no suelen aumentar de lunes a viernes, teniendo en cuenta el flujo de pasajeros que van y vienen de trabajar. Se suelen mantener en el mismo promedio.

La comerciante asegura que durante el fin de semana aumentan un poco las ganancias porque llegan turistas desde Guayaquil e incluso otras provincias, factor que repercute en algo a quienes tienen sus negocios en los alrededores.

“Se vende un poco más, pero tampoco es que es demasiado. Digamos que entre un siete y diez por ciento, pero no lo que uno podría pensar que debería”, señala.

Andrés Quimí, quien vende empanadas en una pequeña carreta cerca del ingreso a la estación, ratifica lo dicho por Ramos en cuanto a la ligera subida de las ventas por visitantes durante los fines de semana.

A su criterio, independientemente de que haya personas que utilicen el sistema para sus movilizaciones rutinarias, sí podría haber una oportunidad de aumentar el flujo de pasajeros motivados por el turismo. Pero eso requiere una política pública, dice.

“Aquí tenemos un malecón bonito, pero no hay nada más aparte de eso. Si aquí hubiese actividades para las familias o más cosas así, al menos vendrían por eso”, comenta.

