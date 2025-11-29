Siniestros viales en Guayaquil vuelven a involucrar a tráileres: esto pasó al norte

La imprudencia de conductores o la falta de mantenimiento a estos vehículos pesados provocan riesgo en las vías

Este tráiler se siniestró en el intercambiador de tráfico que une la vía a Daule con la avenida del Bombero, luego de que su conductor intentó girar en una zona estrecha.

A doce días de que un contenedor terminara volcado en la vía a Daule, otro tráiler estuvo involucrado en un siniestro vial registrado este sábado 29 de noviembre, en el norte de Guayaquil.

Ocurrió cuando el conductor intentó girar en el intercambiador que une la vía a Daule y la avenida del Bombero. Al ser un espacio estrecho, las llantas se elevaron en un área verde y el contenedor golpeó contra la estructura del viaducto.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizó un cierre temporal del carril de servicio que conduce a la avenida del Bombero, mientras se retiraba el vehículo pesado.

Otro tráiler estuvo involucrado en una novedad de tránsito este sábado. La ATM informó que uno de estos vehículos tuvo un desperfecto mecánico en el viaducto Flavio Alfaro, en el noroeste.

Aunque no se especificó qué tipo de desperfecto era, en la imagen compartida por la entidad en su cuenta de la red social X se observaron las llantas desgastadas, lo que es un riesgo para la seguridad vial.

Inseguridad vial de los tráileres en Guayaquil

Algunos incidentes viales, que han involucrado a vehículos pesados, se han registrado este año en Guayaquil.

El más grave sucedió el 24 de junio, cuando un contenedor se desprendió de la plataforma y cayó sobre una mujer, provocándole la muerte. Ocurrió en la vía Perimetral.

Al día siguiente, otras dos estructuras metálicas se desprendieron de su base, cuando eran transportadas en la misma vía. No hubo víctimas.

"¿Por qué cada vez es más común que los contenedores se vuelquen?", preguntaba entonces la conductora y promotora barrial, Andrea Morales, consultada por EXPRESO.

Estos hechos provocaron que el Cuerpo de Bomberos hiciera, en un comunicado del 28 de junio, un "llamado urgente a revisar y reforzar los protocolos de aseguramiento de carga, mantenimiento vehicular y capacitación del personal".

