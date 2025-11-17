Contenedor volcado en vía a Daule: estructura provoca congestión vehicular

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) atendieron el percance, ocurrido en el norte de Guayaquil

El siniestro vial se produjo en la tarde de este lunes 17 de noviembre.

Un contenedor volcado alteró el movimiento peatonal y vehicular en la vía a Daule, en el norte de Guayaquil. El percance ocurrió este lunes 17 de noviembre.

En videos difundidos en redes sociales se observó a la estructura metálica volteada sobre la calzada, mientras algunos ciudadanos observaban y grababan con sus celulares.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que el incidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 11 de esta vía, junto a un paso a desnivel, cerca de Parque California.

Una vocera de la entidad indicó a EXPRESO que este incidente no dejó personas heridas sino únicamente daños materiales.

Tráileres circulan sin control en Guayaquil

Tragedia en la vía Perimetral: ¿quién controla a los tráileres en Guayaquil? Leer más

La inseguridad vial ha estado ligada a los tráileres, durante los últimos meses, en Guayaquil. Incluso han provocado muertes en las vías.

El pasado 24 de junio, una mujer perdió la vida cuando un contenedor le cayó encima mientras esperaba el bus en la vía Perimetral.

Al día siguiente, otras dos estructuras metales se desprendieron de su base, cuando eran transportadas en la misma vía. No hubo heridos.

"¿Por qué cada vez es más común que los contenedores se vuelquen?", preguntaba entonces la conductora y promotora barrial, Andrea Morales, consultada por EXPRESO.

Estos hechos provocaron que el Cuerpo de Bomberos hiciera, en un comunicado del 28 de junio, un "llamado urgente a revisar y reforzar los protocolos de aseguramiento de carga, mantenimiento vehicular y capacitación del personal".

En redes sociales hay varias alertas ciudadanas sobre tráileres circulando con los contenedores sin las debidas medidas de seguridad o con llantas lisas, lo que pone en riesgo a peatones y conductores.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!