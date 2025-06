Dos siniestros de tráileres en vía Perimetral ocurren luego de muerte de peatona

Sigue la inseguridad vial en la vía Perimetral, una de las que registra la mayor cantidad de siniestros viales en Guayaquil. Y nuevamente están involucrados vehículos de carga.

El martes 24 de junio de 2025, un contenedor se desprendió de la plataforma que lo trasladaba, cerca del mercado de Montebello, y cayó sobre una mujer que transitaba por el sector. La peatona murió.

La víctima era una mujer de unos 28 años, que no tenía documentos. Un agente de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE) comentó que la mujer vestía licra negra, blusa crema y sandalias.

“El conductor y el vehículo abandonaron el lugar después del accidente. Estamos verificando la placa del carro para que las autoridades competentes puedan resolver esta situación”, dijo Pedro Salvatierra, de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT).

Otros dos siniestros con tráileres en vía Perimetral

A las 06:20 de este miércoles 25 de junio, nuevamente un contenedor se desprendió de la plataforma que lo transportaba, en la vía Perimetral. El hecho vial no dejó heridos.

Así quedó uno de los tráileres siniestrados este 25 de junio de 2025 en la vía Perimetral. Un día antes, una peatona murió luego de que le cayó un contenedor encima. GERARDO MENOSCAL

Horas después se registró otro siniestro que involucró a un tráiler, también en esta vía, pero tampoco hubo afectación a personas.

La muerte de la peatona generó cuestionamientos de ciudadanía y especialistas en movilidad por la falta de control que aseguran existe en esta y otras vías donde circula el transporte pesado.

“¿Por qué cada vez es más común que los contenedores se vuelquen? Pasa en la Perimetral, en la vía a la costa, en la vía a Daule, en la Juan Tanca Marengo, en la avenida de las Américas… ¿Quién debe velar por la prevención? ¿Hay sanciones para los conductores? Me gustaría saber si en Guayaquil, en el área urbana, la ATM ha sancionado y a cuántos. Estoy segura de que no tienen ese dato. Y si lo tienen, no lo hacen público. El silencio es su sello”, dijo la promotora barrial Andrea Morales.

Hasta la publicación de este reportaje, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) no respondió a una solicitud de EXPRESO para conocer qué acciones realizan para reducir los siniestros viales en los que están involucrados tráileres.

