Tragedia en la vía Perimetral: ¿quién controla a los tráileres en Guayaquil?

La vía Perimetral y otras rutas de Guayaquil enfrentan una crisis por la falta de control. Autoridades no responden

La vía Perimetral, en Guayaquil, se ha convertido en el escenario de siniestros viales cada vez más violentos y frecuentes. La ciudadanía siente recelo, frustración e indignación ante unas autoridades que, aseguran, “no hacen nada”. “El control es nulo”, se quejan.

“Los camiones y contenedores no solo ‘vuelan’, sino que no hay funcionario alguno (o al menos no que lo sepamos) que verifique qué tipo de seguridad debe tener un tráiler para evitar que se vuelque. Solo este año ya han ocurrido al menos una decena de accidentes de este tipo en las vías de la ciudad”, sentenció Ramiro Castañeda, habitante de Los Ceibos, testigo directo de varios siniestros registrados en la Perimetral, algunos de ellos con consecuencias fatales.

La vía Perimetral, epicentro de siniestros viales fatales

Solo este 24 de junio, una mujer perdió la vida de forma trágica tras ser aplastada por un contenedor mientras caminaba por la vía Perimetral, cerca del ingreso al mercado mayorista de Montebello.

Según la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE), la víctima transitaba por la zona cuando el contenedor se desprendió repentinamente y cayó sobre ella, causándole la muerte al instante.

La escena fue, según los testigos, desgarradora y reflejó cómo la imprudencia y la falta de control ponen en riesgo la vida de las familias que transitan por esta arteria e incluso otras que son urbanas.

En este punto de la vía Perimetral falleció la mujer a quien le cayó encima el contenedor. MIGUEL CANALES

Vecinos denuncian negligencia y falta de respuesta de autoridades



“¿Por qué cada vez es más común que los contenedores se vuelquen? Pasa en la Perimetral, en la vía a la costa, en la vía a Daule, en la Juan Tanca Marengo, en la avenida de las Américas… ¿Quién debe velar por la prevención? ¿Hay sanciones para los conductores? Me gustaría saber si en Guayaquil, en el área urbana, la ATM ha sancionado y a cuántos. Estoy segura de que no tienen ese dato. Y si lo tienen, no lo hacen público. El silencio es su sello”, lamentó Andrea Morales, conductora y promotora barrial del norte de la ciudad.

En febrero pasado, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) efectuó un operativo en esta vía. “Como resultado hemos tenido más de 20 citaciones emitidas en el mes de febrero por circular en un carril que no les corresponde”, indicó entonces la entidad.

Se solicitó una entrevista con la ATM para conocer qué tipo de controles realizan para evitar que los contenedores se desprendan y provoquen siniestros con víctimas mortales, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

“Existe mucha permisividad de quienes deben ejercer el control del tránsito en la ciudad. No convencen. Tienen una actitud indolente”, fue el reclamo de Gelacio Mora, presidente del colectivo Tejido Social de Guayaquil.

Como ha venido publicando EXPRESO, tráileres, cabezales, volquetas, buses, motocicletas, taxis y vehículos livianos circulan sin tregua por la Perimetral, lo que genera congestión y altos niveles de riesgo en distintos tramos.

Expertos han manifestado que esta problemática se origina, en gran parte, por la falta de planificación urbana.

“La vía Perimetral ha llegado a su límite"

En un reportaje anterior, el arquitecto e investigador urbano Felipe Espinoza ya advirtió que Guayaquil no ha estado preparada ni para el crecimiento del parque automotor ni para el aumento del transporte de carga portuaria. Tampoco lo ha estado para el crecimiento poblacional en sectores como la entrada de la 8. “La vía Perimetral ha llegado a su límite”, dijo Espinoza al referirse a la saturación y peligrosidad de esta ruta.

Para la ingeniera comercial Sandra Cornejo, hoy el problema de fondo está en que la Perimetral fue diseñada como una autopista, pero con el tiempo se desdibujó ese concepto.

En este sector de la vía Perimetral sucedió el siniestro donde murió la peatona

Expertos alertan sobre la ausencia de planificación urbana



“Con el crecimiento de urbanizaciones y asentamientos irregulares a los lados de la vía, la ciudadanía empezó a usarla como única alternativa para movilizarse. Otras vías estaban colapsadas. Mire lo que pasa con vía a la costa o la avenida del Bombero en ciertas horas. Al final, la Perimetral se transformó en una avenida urbana más”, argumentó.

Según Cornejo, el resultado es un caos total, pues se mezclan camiones de carga con autos pequeños que “zigzaguean” entre ellos para avanzar. “Es una locura. Y lo peor es que, sin control, seguiremos viendo este tipo de accidentes”, advirtió.

Priorizar al usuario más vulnerable y no al vehículo más grande, dice la Guía Global de Diseño de Calles, de la GDCI

Aunque confía en que el llamado Quinto Puente podría ser una solución para descongestionar parte de la carga vehicular que hoy pasa por rutas urbanas, recalca que el control vial es urgente y no puede esperar. “Si los (tráileres que llevan) contenedores siguen circulando a velocidades extremas, nadie evitará accidentes tan siniestros como el de ahora”, concluyó.

"¿Quién ejerce el control a vehículos plataformas que circulan por las calles y vías del país transportando containers? ¿La ATM o la CTE? Que nadie se lave las manos" Gelacio Mora, colectivo Tejido Social de Guayaquil

En marzo pasado, un tráiler se siniestró en el kilómetro 10,5 de vía a la costa. Remover el vehículo pesado tomó más de cinco horas, lo que provocó congestión. La historia se repitió en mayo, cuando un camión que llevaba encomiendas y otro que transportaba sal chocaron y terminaron volcados cerca de Cerecita.

A inicios de este mes, otro tráiler se volcó en el paso a desnivel que conecta la avenida Juan Tanca Marengo con la avenida Joaquín Orrantia. En este caso, el siniestro sucedió en una vía donde no deben circular los vehículos pesados, lo que implica una sanción de dos salarios básicos, equivalente a 940 dólares.

¿Qué medidas toman las autoridades para evitar más tragedias?



Para Paola Carvajal, exministra de Transporte y Obras Públicas, las autoridades quedan debiendo en los controles. “Aquí hay una responsabilidad directa de ATM, que tiene que estar verificando que todos los vehículos cumplen con las medidas de seguridad. Yo realmente no entiendo cómo seguimos viendo contenedores que no tienen las seguridades respectivas, que no están bien amarrados al tráiler o a la plataforma que los traslada”.

"Qué doloroso que cuando la gente sale a trabajar, a hacer sus actividades, se encuentra con la muerte porque nuestras autoridades siguen sin poder garantizarnos el derecho a la vida"

Paola Carvajal, exministra de Transporte

Asimismo, “hay una corresponsabilidad del mismo Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el que tiene que controlar todos los puertos, tanto los concesionarios como los privados. ¿Por qué no están verificando que también todos los vehículos que salen cumplan con las medidas de seguridad? Y obviamente el propio Municipio, que sigue sin dar infraestructura segura para todos los usuarios”, cuestionó Carvajal.

Ciudadanos como Mora hicieron énfasis en que la ciudad aún espera acciones concretas que garanticen la seguridad vial, no solo para los vehículos pesados, sino para todos los actores viales, “especialmente los peatones, que siguen perdiendo la vida”.

“En Guayaquil nadie garantiza la vida de los ciudadanos. Llegó la hora de que nadie se lave las manos”, sentenció.

“Hay que pasar del discurso a la acción”

Que la vía Perimetral dejó de ser rápida y está en una zona urbana, es algo que han venido diciendo especialistas desde hace algún tiempo.

Con el siniestro mortal ocurrido este martes 24 de junio de 2025, cuando un contenedor cayó sobre una peatona, se retomó el llamado a rediseñarla para ofrecer seguridad vial.

“¿Cuándo pasamos del discurso y del papel a la acción? Porque es un Gobierno municipal que tiene dos años y que por un lado promete una ciudad segura, movilidad sostenible, ciudad de 15 minutos, pero por otro lado no se están haciendo las inversiones adecuadas”, cuestiona Paola Carvajal, exministra de Transporte y Obras Públicas.

La también directora de la Fundación Movidana se refirió a los $105 millones que el Municipio prevé gastar en siete pasos a desnivel en la ciudad.

“Con $105 millones se podría generar todos los espacios seguros para peatones, aceras, poner pasos cebras que le den seguridad a los peatones, poner semáforos, reducir la velocidad de circulación promedio que se tiene en esta vía, que sabemos que es una de las más peligrosas de la ciudad”, aseguró.

Para Sofía Gordón, de la Coalición para la Movilidad Segura en Ecuador, “hay que pensar en la logística de última milla: lo aconsejable es que estos transportes tan pesados no entren a las ciudades sino que vayan a centros de acopio y después vayan alimentándose con pequeños camiones y, en zonas más pobladas, podrían ser vehículos eléctricos o bicicargos”.

En estas vías se debe priorizar la reducción del límite de velocidad, añadió Gordón.

