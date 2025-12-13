Polémica en Cumbayá por feria de autos instalada dentro de un parque

El parque Central de Cumbayá es un referente patrimonial de la parroquia.

La realización de una feria de autos en el Parque Central de Cumbayá ha generado cuestionamientos y reclamos internos dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial, debido a que los vehículos fueron ubicados en las áreas verdes destinadas al uso comunitario y recreativo.

La feria, autorizada por el GAD de Cumbayá, estaba prevista para desarrollarse hasta el 7 de enero de 2026. Sin embargo, dos integrantes del GAD parroquial expresaron su desacuerdo con la medida y advirtieron sobre posibles riesgos legales, administrativos y de control derivados de la ocupación prolongada del espacio público.

El vicepresidente del GAD de Cumbayá, René Naranjo, remitió un oficio al presidente, Pedro Tapia, en el que expuso observaciones jurídicas y técnicas relacionadas con la autorización de la feria en el parque.

En el documento, Naranjo señala que, tras un análisis normativo y considerando la duración del evento (44 días) y la naturaleza de la ocupación, existen serias limitaciones en la competencia para autorizar el uso del Parque Central.

Según el funcionario, el artículo 70, literal s) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) faculta al presidente del GAD parroquial a conceder permisos eventuales para el uso de espacios públicos. No obstante, advierte que una ocupación de más de un mes excede el concepto de “uso eventual”, por lo que la autorización otorgada superaría las atribuciones exclusivas de la Presidencia del GAD.

Naranjo indicó que esta advertencia fue expuesta formalmente durante la sesión del miércoles 3 de diciembre de 2025 y alertó que una aprobación sin respaldo normativo superior podría considerarse improcedente.

Además, señaló que el convenio suscrito carece de una resolución de la Junta Parroquial que autorice la intervención prolongada, de una motivación expresa que justifique el plazo otorgado y de referencias a ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito sobre ocupación de parques y montajes temporales. También cuestionó la falta de garantías explícitas sobre accesibilidad y la no privatización del espacio público.

Revisión de la autorización para la feria

A estas observaciones se sumó un reclamo formal presentado por José Luis Palacios, vocal del GAD de Cumbayá, quien solicitó la revisión de la autorización concedida a las empresas automotrices por presuntas omisiones legales y falta de socialización del proyecto.

En su escrito, el vocal recordó que el Parque Central de Cumbayá es un bien de dominio público destinado al esparcimiento, la recreación pasiva y el encuentro ciudadano, además de poseer un valor histórico y arquitectónico que lo convierte en un referente patrimonial de la parroquia.

El funcionario señaló que la normativa vigente prioriza el interés público sobre el privado en el uso de estos bienes y cuestionó que la autorización para un uso comercial del parque se habría otorgado sin agotar los procedimientos administrativos solicitados durante la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2025.

En esa reunión, los vocales expresaron preocupaciones sobre el borrador del convenio que, según indicó, no detallaba claramente el uso del parque ni incluía el proyecto mencionado en su objetivo.

De acuerdo con el reclamo, se solicitó la realización de una mesa de trabajo con los promotores de la feria para socializar adecuadamente el alcance del convenio, sin embargo, esta instancia nunca se concretó.

Ante esta situación, el vocal pidió la suspensión inmediata de la actividad comercial automotriz dentro del parque hasta que se aclare la situación legal y se cumplan los procesos de socialización y aprobación correspondientes.

Asimismo, solicitó la convocatoria a una asamblea parroquial, en conjunto con el órgano legislativo del GAD de Cumbayá, para abordar la problemática y presentar los descargos pertinentes.

A estos cuestionamientos se sumó el de los vecinos, quienes aseguraron que para la instalación de la expoferia se habrían podado árboles y cortado ramas para facilitar el montaje del evento.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió al tema y aclaró que no es un evento del Cabildo, ni tiene permiso municipal. Pidió a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) verificar el marco legal. De su parte, la insitución informó a EXPRESO que se inició un procedimiento sancionatorio.

