Incendios Quito
El incendio ocurrió en el sector de San Enrique de Velasco, al noroccidente de Quito.Foto: cortesía / CBQ

Bomberos de Quito controlan incendio forestal en San Enrique de Velasco

24 efectivos de los bomberos trabajaron en condiciones complejas para proteger la zona afectada

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) controló un incendio forestal registrado la noche del 13 de diciembre de 2025 en el sector de San Enrique de Velasco, al noroccidente de la ciudad.

La alerta sobre el fuego se recibió aproximadamente a las 20:00 y, tras más de dos horas de trabajo ininterrumpido, las llamas fueron controladas.

A las 22:15, el CBQ informó que se iniciaron labores de enfriamiento para evitar posibles reinicios del incendio

En la emergencia participaron 11 vehículos y 24 efectivos, quienes trabajaron en condiciones complejas para proteger la zona afectada.

Las autoridades señalaron que se mantendrá un monitoreo permanente en el sector, con el fin de prevenir nuevos focos de fuego. 

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a cuidar la vida y la naturaleza, y a reportar de inmediato al 911 cualquier intento de provocar incendios forestales.

Incendio en el Parque Nacional Antisana

Este incidente se suma a otro ocurrido un día antes, el 11 de diciembre, en el sector de la hacienda Pullurima, dentro del Parque Nacional Antisana, ubicado en la vía Píntag, al oriente de Quito. 

En este caso, un incendio forestal de grandes proporciones afectó una zona de vegetación de difícil acceso. La emergencia fue reportada al Sistema Integrado ECU 911, que coordinó el despliegue de recursos humanos y técnicos del CBQ.

De acuerdo con la institución, 30 efectivos combatieron las llamas utilizando herramientas manuales, equipos de control y apoyo logístico. Las labores se enfocaron en la creación de líneas de defensa y puntos de control estratégicos para evitar la propagación del fuego hacia otras áreas del parque.

Las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana para evitar incendios forestales que ponen en riesgo ecosistemas sensibles y la seguridad de la población.

