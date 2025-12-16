Triple crimen dentro de restaurante en Quito: asesinan al dueño y trabajadores

Este 16 de diciembre, la Policía realizó un operativo en Nueva Aurora, en el sur de Quito.

Quito volvió a registrar un hecho violento el 15 de diciembre de 2025. Tres hombres fueron asesinados dentro de un restaurante ubicado en el barrio Nueva Aurora, en el sur de la ciudad, generando conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona.

El crimen ocurrió alrededor de las 21:00, cuando las víctimas se encontraban en la cocina del local. Según la Policía, dos hombres ingresaron con casco y dispararon contra ellos.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 59 años y otro de 39, sin antecedentes penales, y otro de 53, con antecedentes por robo. Entre ellos se encontraba el dueño del establecimiento y los otros dos eran trabajadores del restaurante, detalló la Policía.

Tras el hecho, las autoridades activaron unidades especializadas, revisaron las cámaras de seguridad y recabaron testimonios en el lugar para esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no se reportan detenidos, aunque se mantiene presencia policial permanente en el sector. La Policía también señaló que al momento del ataque se realizaba un operativo en las calles aledañas.

En la escena del crimen se hallaron 15 indicios balísticos, y las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un asesinato selectivo.

Operativos tras el triple crimen

Un día después del triple homicidio, el 16 de diciembre, la Policía ejecutó un operativo en Nueva Aurora con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad de los habitantes de la zona.

La violencia se mantiene como una constante en Quito. Según el Observatorio de Seguridad del Municipio, hasta el 31 de octubre de 2025 se habían registrado 213 homicidios intencionales en el Distrito Metropolitano, lo que representa una tasa de ocho muertes por cada 100.000 habitantes.

Aunque la cifra es menor a la de 2024, con 238 casos, y a la de 2023, con 277 homicidios, la más alta desde 2019, los hechos como el ocurrido en Nueva Aurora mantienen el temor entre los ciudadanos.

La semana pasada, otra muerte violenta se registró en el sector de La Mena del Hierro, en el norte, donde un hombre fue baleado en la vía pública, antes de las 07:00.

