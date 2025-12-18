Droga valorada en millones fue abandonada cerca a la terminal de Carcelén, en Quito

En el interior de los bultos había fundas etiquetadas como café.

Moradores del sector donde se ubica la terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, reportaron la presencia de varios bultos sospechosos abandonados en la zona.

Se trataba de 12 sacos de nylon blanco, rotulados con marcas de café, que llamaron la atención porque estaban en la calle.

Al llegar al sitio, la Policía confirmó que los sacos no contenían únicamente productos alimenticios. En su interior había fundas etiquetadas como café y harinas que, tras una inspección, resultaron contaminadas con sustancias sujetas a fiscalización.

Las pruebas de campo y el posterior peritaje confirmaron lo que se sospechaba: restos de cocaína.

En total, las autoridades incautaron 348 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La Policía confirmó que no hubo personas detenidas, ya que llos bultos contaminados fueron abandonados. Sin embargo, se presume que el cargamento habría ingresado desde Colombia y que su destino final era el tráfico internacional.

Según las estimaciones oficiales, el golpe al narcotráfico representa una afectación cercana al medio millón de dólares en el mercado ilegal ecuatoriano. De haber llegado a Estados Unidos, el valor del cargamento habría alcanzado los $ 6 millones, mientras que en Europa su precio se habría elevado hasta los $ 17 millones.

Decomiso de droga en Quito

Otro operativo antinarcóticos realizado en noviembre terminó con la captura de dos hombres y el decomiso de un importante cargamento de cocaína en Quito.

La acción policial, denominada “Dionisio”, fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas en la avenida Oswaldo Guayasamín.

Según la Policía, los agentes interceptaron un vehículo sospechoso con dos ocupantes que, al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar realizando maniobras peligrosas.

En el registro del auto, los agentes hallaron 158 paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina. Las pruebas preliminares confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 158 kilos.

Según estimaciones, el valor del cargamento ascendería a $359.450 en Ecuador, $4,7 millones en Estados Unidos y más de $7,3 millones en Europa.

