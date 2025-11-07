Expreso
  Quito

Decomiso de droga Quito
Los 158 paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina estaban dentro del vehículo.Foto: cortesía / Policía

Operativo deja un millón de dosis de droga incautadas y un policía atacado en Quito

La Policía interceptó un vehículo sospechoso con dos ocupantes en la av. Oswaldo Guayasamín

Un operativo antinarcóticos terminó con la captura de dos hombres y el decomiso de un importante cargamento de cocaína en Quito. La acción policial, denominada “Dionisio”, fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas en la avenida Oswaldo Guayasamín. 

Según la Policía, los agentes interceptaron un vehículo sospechoso con dos ocupantes que, al notar la presencia de los uniformados, intentaron escapar realizando maniobras peligrosas. 

En su huida, chocaron contra el vehículo policial y luego abandonaron el auto para intentar escapar a pie, pero fueron alcanzados y reducidos a pocos metros del lugar.

Durante el arresto, uno de los sospechosos habría intentado desarmar a un agente, generándose un forcejeo en el que se disparó accidentalmente el arma de dotación. 

El proyectil impactó en el muslo del hombre, quien fue atendido tras la coordinación con el ECU 911.

Sustancias ilícitas dentro del auto

En el registro del vehículo, los agentes hallaron 158 paquetes tipo ladrillo con una sustancia blanquecina. Las pruebas preliminares confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 158 kilos. 

Según estimaciones, el valor del cargamento ascendería a $359.450 en Ecuador, $4,7 millones en Estados Unidos y más de $7,3 millones en Europa.

Los detenidos, identificados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes junto con las evidencias para el respectivo proceso judicial.

Con la intervención se busca frenar el movimiento de drogas en la capital y se retiró del mercado ilegal más de un millón y medio de dosis de estupefacientes.

