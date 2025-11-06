Funcionario de la ANT asesinado en restaurante de Quito en ataque al estilo sicariato
El crimen ocurrió cerca de donde funciona la ANT, en la av. Occidental y Carlos V, en Quito
La tarde de este 6 de noviembre de 2025, un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fue asesinado en un violento ataque ocurrido dentro de un restaurante, al estilo sicariato, en Quito.
Te invitamos a leer: Riña callejera en el sur de Quito deja un herido y tres detenidos
El crimen, que ocurrió cerca de donde funciona la ANT, en la av. Occidental y Carlos V, fue grabado por cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes circularon posteriormente en redes sociales.
Locales en Quito operaban como discotecas: exceso de aforo y consumo de alcoholLeer más
En los videos se observa a un hombre con casco ingresar al establecimiento. Se acerca a la mesa donde se encontraba la víctima y le dispara a corta distancia.
Tras el primer impacto, el funcionario cae al piso, mientras el agresor intenta continuar el ataque, aunque el arma parece trabarse. En ese momento, otra persona que compartía la mesa logra huir del lugar y ponerse a salvo.
Rechazo de la ANT
La Agencia Nacional de Tránsito emitió un comunicado y confirmó que la víctima laboraba en la institución. Además, expresó su consternación e indignación por el crimen, al que calificó como una pérdida irreparable y un atentado contra la seguridad.
“Este lamentable hecho no solo representa una pérdida irreparable para nuestra institución, sino también un atentado directo contra el derecho a la vida y la seguridad de todos los ecuatorianos”, señala el pronunciamiento.
En el texto, la ANT rechaza toda forma de violencia y reafirma su compromiso con la verdad y la justicia, al tiempo que ofreció su apoyo a los familiares de la víctima y pidió que el caso sea esclarecido con celeridad.
Investigaciones en curso
La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque, identificar al responsable y esclarecer el móvil del crimen.
La ANT reiteró su rechazo a la violencia en todas sus formas y, que se garantice la seguridad de los servidores públicos que desempeñan funciones de control y regulación.
#COMUNICADO 📄 | La ANT informa a la ciudadanía. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/AkHdFgeBUB— ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) November 6, 2025
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!