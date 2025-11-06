Locales en Quito operaban como discotecas: exceso de aforo y consumo de alcohol

De 13 establecimientos inspeccionados, cuatro fueron clausurados en la Real Audiencia, en el norte de Quito

En el operativo participó la AMC, la Intendencia de Pichincha y la Policía.

Un operativo conjunto entre la Intendencia de Policía de Pichincha y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) reveló varias irregularidades en locales ubicados en Real Audiencia, en el norte de Quito.

De los 13 establecimientos inspeccionados, cuatro fueron clausurados por operar como discotecas nocturnas pese a contar únicamente con permisos para restaurantes, informó la AMC.

Durante las inspecciones, las autoridades encontraron a personas en estado de embriaguez, locales que superaban su aforo máximo permitido y la presencia de menores de edad en uno de ellos.

Además, se detectaron condiciones de riesgo como instalaciones eléctricas improvisadas, falta de salidas de emergencia y ausencia de equipos contra incendios.

“Estos locales no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad, exponiendo a clientes y trabajadores a riesgos graves”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

El funcionario recordó que la Real Audiencia es una zona de vocación gastronómica y residencial, por lo que este tipo de operativos forman parte de la estrategia Quito en Control, que busca ordenar las actividades económicas, prevenir incidentes y garantizar la convivencia ciudadana.

Multa que enfrentan los propietarios

De acuerdo con el Código Municipal, los responsables de estos establecimientos podrían enfrentar multas de hasta $ 1.880, además de la clausura por el mal uso de la licencia de funcionamiento.

El operativo contó con el apoyo de Quito Turismo y la Policía Nacional, en el marco de las acciones de control para reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol en lugares no autorizados y precautelar la seguridad de los habitantes, recalcó la entidad municipal.

Gimnasios que funcionaban como discotecas

El último fin de semana de octubre, dos fiestas clandestinas fueron clausuradas en el sur de Quito. El primer caso se registró en un gimnasio en Guamaní, donde se realizaba una fiesta temática de disfraces que congregó a cerca de 300 personas.

Los agentes constataron la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos sin registro sanitario, además de la presencia de asistentes en estado de embriaguez.

En el segundo operativo, un restaurante de comida rápida en la ciudadela Atahualpa fue clausurado mientras se desarrollaba una fiesta con más de 400 participantes, en su mayoría adolescentes de entre 15 y 17 años.

