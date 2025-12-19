Suspenden 107 vallas publicitarias ilegales en distintos sectores de Quito

Más del 60 % de las vallas ilegales se concentra en las zonas de Manuela Sáenz y Tumbaco

Según el Municipio, las estructuras publicitarias operaban al margen de la normativa.

Vallas en plena vereda, en avenidas concurridas y hasta en áreas protegidas. Ese fue el escenario que motivó la suspensión de 107 estructuras publicitarias que operaban al margen de la normativa municipal en Quito.

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) de ese total, 85 estructuras estaban levantadas en predios privados sin cumplir la normativa, mientras que otras 22 ocupaban de forma indebida el espacio público.

Todas fueron selladas y quedaron fuera de funcionamiento. Según los registros, más del 60 % de estas vallas se concentra en las zonas de Manuela Sáenz y Tumbaco, donde la presencia de publicidad exterior irregular se volvió recurrente.

“Colocar los sellos de suspensión es una medida para impedir que estas estructuras sigan operando mientras avanza el proceso sancionador”, explicó Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

El funcionario señaló que los responsables pueden acogerse a atenuantes si corrigen la falta, por ejemplo, retirando voluntariamente la valla. Eso permitiría que el trámite se cierre de forma más rápida.

Controles en 2024 y 2025

Eso sí, la advertencia es clara: manipular o retirar los sellos de suspensión puede derivar en acciones legales ante la Fiscalía.

Según la entidad, durante 2024 y lo que va de 2025, la AMC emitió 71 resoluciones sancionatorias por vallas sin permisos municipales. Las multas acumuladas superan los $ 796.000. En el mismo período, se desmontaron 78 estructuras como parte de los operativos para ordenar el espacio urbano.

Nueva ordenanza sobre vallas publicitarias

El 30 de octubre de 2025, el Concejo Metropolitano aprobó una nueva ordenanza. La normativa fija límites para la publicidad exterior y busca evitar la saturación visual en la ciudad.

Entre otras disposiciones, prohíbe la instalación de vallas en suelos ecológicos, patrimoniales o arqueológicos, y establece distancias mínimas entre estructuras según el tipo de zona.

Además, la ordenanza endurece los requisitos para obtener la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior y exige que los solicitantes estén al día con sus obligaciones municipales.

El Municipio estima que actualmente se recauda apenas $ 331.000 al año por este concepto, cuando el monto debería superar los 3,3 millones si todas las vallas cumplieran la normativa.

