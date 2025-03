“Fue una locura”: Hija de Musk sobre gesto que hizo su padre y causó controversia

Vivian Wilson, una de los 14 hijos de Elon Musk, habló por primera vez sobre su relación con el magnate en una entrevista con Teen Vogue. A sus 20 años, la joven trans dejó clara su postura sobre las acciones y discursos de su padre, con quien rompió lazos en 2020 al cambiar su nombre y solicitar no estar vinculada a él.

Wilson calificó como una “locura” el polémico gesto que Musk hizo en un mitin tras la investidura de Donald Trump en enero de 2025. “Vamos a llamar las cosas por su nombre y a un saludo nazi por lo que fue”, afirmó, señalando también a la audiencia que presenció el acto, pues considera que “también debería ser denunciada”.

Aunque Musk sigue siendo una figura influyente en la política y la tecnología, Wilson asegura que él ya no tiene un papel en su vida. Se autodenomina la “reina de Threads”, en referencia a la plataforma rival de X (antes Twitter), propiedad de su padre, y enfatiza su independencia: “No me importa cuánto dinero tenga, no tengo por qué temerle”.

Vivian Wilson rechaza que su identidad trans sea la causa del odio de su padre

Además, rechaza la idea de que su identidad trans haya influido en el giro ideológico de Musk y cuestiona la acumulación extrema de riqueza. Explica que haber crecido en un entorno de lujos, del cual se distanció al independizarse económicamente durante su transición de género, la llevó a reflexionar sobre la desigualdad.

