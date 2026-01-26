Expreso Playlist: Ñusta y Mirella, así inician su 2026 musical

Dos de las voces femeninas más reconocidas del país se suman a esta lista de reproducción

Entre lo íntimo y lo identitario se mueven los nuevos estrenos que marcan la semana en Expreso Playlist. Por un lado, Mirella Cesa transforma un símbolo cotidiano en metáfora emocional con Ceviche de maní, una canción que habla de amores improbables desde una sensibilidad profundamente local. Por otro, Ñusta Picuasi apuesta por la introspección en Real, un tema que invita a habitar la vida sin prisa y desde la honestidad. Ya disponibles en todas las plataformas.

Real (Ñusta Picuasi)

Ñusta Picuasi abre su calendario musical de 2026 con Real, tema que propone una pausa consciente frente al ruido cotidiano y coloca en primer plano la búsqueda personal. El sencillo se presenta como un ejercicio de honestidad emocional, en el que el mensaje prioriza el proceso interno antes que la urgencia del resultado, el cual puede vincularse con su camino a la fama, lejos de su comunidad.

Real se construye desde la aceptación: la voz de Picuasi recorre la idea de habitar la realidad sin culpa ni imposturas, de abrazar lo que llega y descansar en aquello que es auténtico. La canción evita el dramatismo y se sostiene en un tono introspectivo, sin olvidar su excelente voz. Es una balada cálida y honesta.

La producción, a cargo de Jona Flores, quien también firma la composición junto a la artista.

Con más de 11 mil oyentes mensuales en Spotify, Picuasi consolida a sus seguidores. En los últimos días, la artista ha compartido fragmentos de su día a día en Instagram, como la ocasión en la que acompañó a su madre en la tienda de artesanías andinas, un gesto que conecta su identidad personal con sus raíces culturales y que dialoga de forma natural con el espíritu de Real.

Ceviche de Maní (Mirella Cesa)

La cantautora ecuatoriana Mirella Cesa presenta Ceviche de maní, un sencillo que utiliza una imagen profundamente local para hablar de los amores que, en teoría, no deberían funcionar, pero lo hacen. La canción parte de este plato cotidiano para construir una metáfora sobre la compatibilidad emocional y la convivencia de las diferencias.

En lo musical, el tema une lo orgánico y lo contemporáneo. La producción de Joshua Abudeye sostiene un equilibrio que acompaña la narrativa sin imponerse, mientras que la mezcla de Luis Barrera Jr. y la masterización de Felipe Tichauer refuerzan una atmósfera clara y contenida. El resultado es un paisaje sonoro que permite que la letra respire y avance con naturalidad.

Si bien Ceviche de maní es una canción romántica, también es una reflexión sobre cómo lo distinto puede potenciarse cuando existe decisión y honestidad emocional.

Con este lanzamiento, Mirella vuelve a convertir escenas de raíz local en un lenguaje musical accesible, confirmando una línea autoral que conecta Guayaquil y sus símbolos con una lectura universal del amor. El video fue grabado en su barrio de infancia, Tungurahua y Quisquís.

