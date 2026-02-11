De la música al cine: Charli XCX lidera ‘Erupcja’, su debut protagónico

La estrella pop británica da su salto al cine narrativo como protagonista, alejándose del mockumentary y entrando al drama.

Después de una racha de éxito mediatico británica Charlotte Aitchison, conocida por su nombre artístico Charli xcx, cruza a una nueva disciplina artística.

La dueña y creadora del Brat Summer volvió a encender internet este 10 de febrero tras publicar vía Instagram el primer vistazo oficial de Erupcja (palabra polaca para "erupción"), la nueva película que protagoniza y que marca una nueva etapa en su expansión creativa más allá del pop.

Si bien la británica ya había hecho su debut actoral con The Moment, el falso documental que acompañó la era Brat, y ha participado en la creación de bandas sonoras como en el caso de Cumbres Borrascosas, Erupcja representa su primer protagónico dentro de una narrativa de ficción tradicional.

A diferencia de sus proyectos previos, donde interpretaba versiones estilizadas de sí misma o colaboraba desde lo musical, aquí Charli asume un rol completamente construido para la pantalla, consolidando su transición hacia el cine como intérprete.

Charli xcx en The Moment, falso documental producido por A24 y dirigido por Aidan Zamiri. A24

¿Qué sabemos de Erupcja?

La película, que fue filmada en completo secreto, ha generado expectativa desde sus primeras proyecciones en festivales, donde fue presentada como una de las propuestas más comentadas de su circuito.

Erupcja es un thriller psicológico dirigido por Pete Ohs que sigue a Bethany, una joven atrapada en un proceso de colapso emocional y transformación personal, empujada al límite entre la identidad que ha construido y la que está destinada a enfrentar; cuando una erupción volcánica impide que ella y su prometido, Rob, regresen a casa como lo habían planeado. Bethany (Charli) decide reencontrarse con su distanciada amiga de la infancia, Nel (interpretada porLena Góra). En medio del desastre natural y un matrimonio inminente, ambas utilizan la situación como una excusa para entregarse al caos, al deseo y a una espiral de decisiones que terminan por redefinir quiénes son realmente.

En ese recorrido, la cinta explora temas como el deseo, la presión social y la autodestrucción, construyendo una atmósfera tensa y cargada de simbolismo. Esta aproximación narrativa conecta de forma natural con la estética artística de Charli XCX, cuya carrera ha estado marcada por la reinvención constante y la exploración de los extremos emocionales.

Y qué implica esto para la carrera de la británica

Con Erupcja, Charli no solo suma un nuevo título a su carrera, sino que consolida una etapa creativa en la que su universo pop, cargado de exceso, vulnerabilidad y reinvención, encuentra un espejo natural en el cine.

Este primer vistazo ha sido suficiente para posicionar al filme como uno de los proyectos más intrigantes de su filmografía emergente, dejando claro que, así como ha redefinido los límites del pop, ahora está lista para hacer lo mismo frente a la cámara, siendo que desde hace años, XCX se ha autoproclamado una cinéfila empedernida, citando constantemente el cine como una de sus mayores influencias creativas.

Ya sea a través de sus videoclips, su estética visual o ahora sus incursiones actorales, su relación con el séptimo arte siempre ha sido parte de su identidad artística. Erupcja no aparece entonces como un giro inesperado, sino como una evolución natural de una artista que siempre ha entendido la cultura pop como un espacio donde música, imagen y narrativa se cruzan.

