Charli XCX da un salto a la actuación con ‘The Moment’

La estrella pop británica Charli XCX, de 33 años, da un salto audaz al cine con The Moment, una película de ficción producida bajo su nueva compañía Studio365 y distribuida por el estudio indie A24.

Aunque fue anunciado inicialmente en enero, el proyecto ganó momentum esta semana con el lanzamiento de un teaser con luces intermitentes que ya acumula millones de vistas en redes sociales.

Dirigida por Aidan Zamiri, colaborador habitual en videoclips de Charli como 360 y Guess, el filme no es un biopic ni un documental de gira, sino una pieza de época de 2024 que disecciona las presiones de la fama en la industria musical. "Es la representación más honesta de este mundo que he visto", declaró Charli en una entrevista exclusiva con Vanity Fair.

La composición de la película

El guion, coescrito por Zamiri y Bertie Brandes, sigue a una emergente estrella pop preparando su debut en arenas, explorando temas de identidad y caos digital. El elenco es una mina de talentos: Charli lidera junto a Alexander Skarsgård (Succession), Rachel Sennott (Bottoms) y, en su debut actoral, la magnate Kylie Jenner.

Completan el ensamble figuras como Kate Berlant, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou y colaboradores musicales de Charli como Shygirl y A.G. Cook, quien compone la banda sonora original.

El teaser de 20 segundos, con flashes neón y la frase "I just want this moment to last forever", evoca la energía hiperreal de su era Brat en 2024.

Filmada en un proceso improvisado, "como grabar un álbum", según Charli, la producción fusiona elementos experimentales y cameos pop, posicionándola como una extensión natural de su influencia cultural.

A24, conocida por hits como Everything Everywhere All at Once, planea un estreno en cines para 2026, posiblemente con pases en festivales.

Su paso por la actuación

Reacciones en X (antes Twitter) han sido explosivas: fans celebran el Brat pack cinematográfico, mientras críticos anticipan un comentario fresco sobre la celebridad millennial.

Charli, cinéfila declarada, ha actuado previamente en Saturday Night Live (SNL) y ve esto como su "momento eterno". Fuentes cercanas indican que el rodaje podría haber ocurrido en Polonia, añadiendo un toque global al acontecimiento.

Este debut marca la evolución de Charli más allá de la música, consolidándola como una fuerza que sobrepasa la música.

