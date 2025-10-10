Jon Bon Jovi, de regreso: “Por fin estoy sano” y lanza nueva versión de ‘Forever’

Bon Jovi durante durante la ceremonia de entrega de estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en honor a la banda de rock Def Leppard, en Los Ángeles, California, el 9 de octubre de 2025.

Después de meses de silencio y recuperación, Jon Bon Jovi está listo para volver a cantar, grabar y, sobre todo, celebrar la música. El icónico artista de Nueva Jersey anunció el lanzamiento de Forever (Legendary Edition), una reedición de su álbum Forever, acompañado de colaboraciones estelares y nuevas canciones que reflejan el renacimiento de una de las voces más queridas del rock.

RELACIONADAS Def Leppard en el Paseo de la Fama junto a Jon Bon Jovi y emociona al rock mundial

Un regreso esperado y una voz recuperada

Durante su entrevista en The Rich Eisen Show, el cantante reveló que esta edición especial llegará el próximo 24 de octubre, marcando su regreso oficial tras la cirugía de garganta que lo obligó a detenerse.

“Lancé este disco cuando creí que estaba curado, pero no estaba a mi nivel”, confesó. “No hubo gira, y aunque el álbum fue bien recibido, sentí que merecía una segunda oportunidad. Así que llamé a mis amigos para hacer algo grande”.

Ese “algo grande” se convirtió en una nueva versión del disco con colaboraciones que atraviesan generaciones y estilos. “Pedí a artistas como Bruce, Jelly Roll, músicos jóvenes y veteranos, del country y del rock, que cantaran un verso, que hicieran suyo este disco”, explicó con entusiasmo.

‘Forever (Legendary Edition)’: colaboraciones que hacen historia

Millie Bobby Brown comparte fotos inéditas de su boda con el hijo de Jon Bon Jovi Leer más

Entre los invitados destaca Bruce Springsteen, quien canta con Bon Jovi por primera vez de manera oficial en la canción Hollow Man.

El tema ha sido recibido con entusiasmo tanto por los fans como por la crítica, que lo consideran un encuentro histórico entre dos leyendas nacidas en Nueva Jersey.

Además, la edición incluye dos temas inéditos, entre ellos Red, White and Jersey, una carta de amor al estado que los vio crecer.

“Este disco es una forma de decirle al mundo que estoy sano y listo para volver al trabajo”, afirmó el músico. Su tono, lleno de energía y humor, confirma que Bon Jovi ha recuperado algo más que su voz: su espíritu de lucha.

Bruce Springsteen: el héroe y amigo eterno

En la conversación con Rich Eisen, Bon Jovi también se refirió a su profunda amistad con Bruce Springsteen, a quien considera una figura crucial en su vida. “El verdadero rey de Nueva Jersey es Bruce”, aclaró, entre risas. “Yo solo soy el príncipe heredero”.

RELACIONADAS Bruce Springsteen revive su etapa más vulnerable en una nueva película

El vínculo entre ambos comenzó a finales de los setenta, cuando un joven Jon de 17 años tocaba en bares con su banda de versiones. Una noche, Springsteen apareció en el escenario y cantó con él. “Al día siguiente fui a la escuela y le dije al profesor: ‘Yo estuve cantando con Bruce en Asbury’. Nadie me creyó”, recordó con nostalgia.

Con el paso de los años, su relación evolucionó hacia una amistad sincera. “Ha sido como un hermano mayor para mí. Hablamos de todo. A veces hacemos viajes de cien millas sin radio ni teléfonos, solo conversamos como dos hombres que han vivido mucho”, confesó el intérprete de Livin’ on a Prayer.

Un símbolo de resiliencia y reinvención

Jeremy Allen White: Interpreta a Bruce Springsteen en el biopic Leer más

Bon Jovi ha demostrado una y otra vez que el tiempo no apaga las pasiones verdaderas. Su reciente cirugía de garganta, que amenazó con alejarlo de los escenarios, se ha convertido en una historia de superación.

Ahora, con su voz completamente recuperada, vuelve más fuerte y con un mensaje de optimismo. Y no es para menos, en varias ocasiones declaró lo que perderla hubiera significado en su vida.

“Después de todo lo que pasó, cantar otra vez es un regalo”, declaró. Y Forever (Legendary Edition), con su mezcla de nostalgia, poder y frescura, es prueba de ello.

Cada canción retoma la esencia del rock clásico que lo hizo famoso, pero con una madurez emocional que conecta con nuevas generaciones. Y frente a ello, con toda seguridad, sus millones de seguidores alrededor del mundo se sentirán satisfechos.

RELACIONADAS Jon Bon Jovi es condecorado por la policía tras evitar un suicidio

El Príncipe de Nueva Jersey está de vuelta

Mientras los fanáticos esperan una nueva gira mundial, Jon Bon Jovi disfruta de este renacer artístico. “Es el momento de celebrar lo que somos y de compartir la música que nos une”, dijo al finalizar la entrevista.

A sus 62 años, su historia sigue siendo la de un artista que no se rinde, que se reinventa y que nunca olvida sus raíces. Es cierto que con Forever (Legendary Edition), Bon Jovi relanza un disco, pero también lo es que reafirma su legado como uno de los grandes narradores del rock estadounidense. El Príncipe de Nueva Jersey está de vuelta, más legendario que nunca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!