Municipio acusa al Gobierno de difundir una “narrativa falsa” sobre el agua

El Municipio de Guayaquil volvió a responder a las acusaciones del Gobierno sobre la calidad del agua que consumen los guayaquileños. César Poveda, coordinador general jurídico del Cabildo, defendió la gestión municipal y calificó como “una mentira” las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien afirmó que el líquido tiene “caca, detergente, plomo y cobre”.

“Es sencillamente una mentira que pretenden posicionar a través de una narrativa que surge, coincidentemente, la misma semana que hay elecciones”, señaló Poveda, en un reciente diálogo con EXPRESO.

Aclaró que la confusión nace de mezclar conceptos entre agua potable y aguas residuales, y explicó que las fotografías difundidas por el Gobierno “están totalmente descontextualizadas”.

“Eran de aguas que se encontraban en un canal de aguas lluvias dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales”, puntualizó.

Ningún documento ha llegado al Municipio o Emapag respecto a las últimas declaraciones. Pero a nosotros nos gusta hablar con data. Coordinador legal del Municipio

El funcionario, que en los últimos días se ha referido a otras polémicas, como el caso de la ATM, acusó al Gobierno de generar miedo entre la ciudadanía. “Se está tratando de engañar a la población creando terror, distractores. Parecen operaciones psicológicas, tácticas de guerra, porque nos tratan como un pueblo enemigo”.

Poveda indicó que no han recibido documentos oficiales que sustenten las acusaciones del Ejecutivo.

¿El Municipio analiza alguna acción legal por las acusaciones del Gobierno?

“La única acción que vamos a tomar como Municipio es seguir invitando a los entes correspondientes a una mesa técnica de trabajo. Invitamos a que se acabe el discurso político por sobre el técnico”, dijo.

Este Diario ha solicitado una entrevista con el ministerio de Ambiente, pero este martes 11 de noviembre, el equipo de Comunicación indicó que “por motivos de agenda oficial de la señora Ministra, se encuentra fuera de la ciudad”, por lo que aún no es posible coordinar una entrevista directa.

