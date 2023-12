María Isabel Casanova: “Recibir un ‘gracias’ es lo que llena el corazón”

Positiva, creativa y, sobre todo, muy sensible a las causas sociales, así se podría describir a María Isabel Casanova. Con sus talentosas manos crea parte de sus accesorios, entre los que no falta algún corazón. “Con el amor se pueden lograr resultados increíbles”, confiesa.

Eso fue lo que la llevó a emprender en Isamour. Un negocio que, al igual que ella, ha tenido etapas de cambios.

Pero para ella, “el emprendimiento debe tener alma”. De ahí que Icha, como se la conoce también, formó una alianza con la fundación Caminando Juntos, para que un porcentaje de las ganancias de uno de sus accesorios sirva para pagar la mensualidad de una terapeuta para niños con capacidades diferentes.

En dialogo con EXPRESIONES, esta guayaquileña nos cuenta cómo desde Estados Unidos, ha logrado que un pedazo de ella se imponga no solo en su marca sino a nivel social.

EN LA CREACIÓN DE ACCESORIOS

Se considera desde siempre una fanática de los accesorios. “Una joya te ayuda a brillar la esencia que llevas dentro”.

Sin embargo, antes de emprender en este rubro de la moda, probó suerte en la carrera de chef. “Tenía que ver con la creatividad, que es lo que a mí me gusta explayar, pero llegó un punto en que no me veía trabajando 24/7 en una cocina”.

Fue entonces que se dedicó a trabajar de lleno en los proyectos sociales de Reina de Guayaquil, hasta que el camino la llevó a otros lares.

Se mudó a Estados Unidos en 2018, allí se casó y en tiempos de pandemia, está guayaquileña no vio impedimento para emprender. “Ese ejemplo es de mi mamá. Ella fue sostén de hogar , y la veía siempre trabajar para dar lo mejor a sus tres hijos. Y lo más chévere es que hoy todos emprendemos”, agrega.

Desde Nueva Jersey, lugar donde reside, empezó con phone charms (colgantes para celulares). En ese tiempo la marca se llamaba My Rainbow Ring, así estuvo por más de dos años, hasta que en 2023 hace una modificación de su negocio y lo llama Isamour, que es una fusión de su nombre con la palabra que es su motor: el amor.

Hoy ya tiene una amplia variedad de modelos, que incluyen argollas, collares, pulseras que se distribuyen en Ecuador. Aunque tienen algunos diseños con baños de oro y plata elegidos bajo su curaduría; hay otros que sí son elaborados por ella con materiales que vienen desde Ecuador como cristales y perlas.

Su principal plataforma es lo online, y a través de su cuenta de Instagram pudo llegar a tener sus productos en tiendas multimarca de ciudades como Guayaquil y Portoviejo. Ahora está próxima a lanzar su página web donde espera hacer click con los gustos de más fanáticas de los accesorios.

SU ADN: EMPRENDER CON PROPÓSITO

Ver a María Isabel haciendo obras sociales o donaciones ha sido algo habitual desde que fue candidata a Reina de Guayaquil en el 2010. Pero esta dedicación y entrega hacia los mas vulnerables viene desde mucho antes, precisamente en el primer año de la secundaria.

“Yo tenía once años, y el primer acercamiento fue con niños del área de quemados del Hospital del Niño, Dr. Francisco Icaza Bustamante. No tenían recursos, y eran felices tan solo con el hecho de recibir compañía. Desde ese momento me apunté siempre al voluntariado para hacer campañas de donaciones”. Se centró en los niños porque para ella “no solo son el futuro sino los que más requieren ayuda, al igual que sus mamás”.

Esa raíz solidaria se acrecentó luego de su experiencia como candidata a reina de la ciudad. Pudo trabajar en la organización desde el área de la ejecución de proyectos sociales, y allí estuvo cerca de tres años.

En esa época, una de las candidatas con quien hizo amistad, fue Cristina Gando. Ella por su lado tiene la Fundación Caminando Juntos y este 2023 se reencontraron para formar alianza con Isamour.

“A ambas nos interesa ayudar, entonces hemos creado la compra con propósito, en donde el 25% de la venta de phone charms (colgantes para celulares) son destinados para pagar el sueldo de una terapista de lenguaje en dicha fundación que acoge niños con capacidades diferentes”, explica.

Más adelante, tiene previsto lanzar otros proyectos; el primero estaría enfocado a empoderamiento de madres en contexto de vulnerabilidad, y el siguiente es para la protección y respeto a la vida canina, en donde la venta de collares para perros se destine a la creación de un fondo que se pueda donar para el tratamiento de una mascota enferma.

Es que para Isabel los negocios no pueden ser vacíos, siempre tiene que haber un propósito social. “Esa es la tarea de los empresarios, vender un producto práctico pero que deje una huella, recibir el gracias de los más necesitados es lo que verdaderamente llena el corazón”.

VOLCADA A LO ESPIRITUAL

“Descubrí la parte espiritual viviendo en Estados Unidos”. Cuenta que tras eso nació una nueva versión de María Isabel.

Esto la incentivó a querer ayudar a más gente, y hacer workshops en los que ofrece meditación guiada, para que puedan conectarse consigo mismos y encontrar su propósito. Los hace no solo en Estados Unidos, sino también en sus visitas a Guayaquil.

Desde su misma página de Isamour se puede ver en qué consiste la realización de estos talleres, que han sido como una puerta abierta para que la siga más gente que gusta de terapias holísticas.

“La idea es ver a todas las personas brillando juntas. Que se liberen de todas las barreras y obstáculos y empiecen a crecer, y por qué no a inspirar a otros. Todos somos merecedores de recibir cosas buenas”, concluye.

