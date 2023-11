Andreína González: “Rompiendo moldes”

Sus combinaciones llenas de color las luce desde antes de que el mundo del modelaje la descubriera, o incluso se desenvolviera como abogada empresarial.

Sus básicos de armario no son como los de las demás. Los prints y el color están por doquier, desde prendas icónicas y accesorios hasta calzado.

Este estilo se conjugó con un cambio, o más bien una transformación, en todos los sentidos. En el 2021 inició un proyecto personal enfocado en que la belleza está en la diversidad, para lo cual cortó su cabello alisado desde la adolescencia y el resultado llegó a las redes sociales.

El amor por sus rizos, sus outfits y seguridad en sí misma hacen que su imagen impacte en la ley de los siete segundos y tenga cada vez más presencia en la esfera pública. Este 2023, por citar ejemplos, representó a Ecuador en el Miss Panamerican 2023, en el que quedó segunda finalista. Asimismo, recibió un reconocimiento en los American Global Awards celebrados en Houston y fue nombrada Mariscal Internacional por el cónsul de Ecuador en Los Ángeles.

Su agenda no terminó allí, pues este año también ha brindado asesorías de imagen y está creando los bocetos de su línea de ropa, que ha atrapado la mirada de más fashionistas.

En diálogo con SEMANA reveló más detalles de su clóset, con el que disfruta crear looks que hacen la diferencia donde sea que ella vaya.

A la hora de comprar ropa ella cree importante invertir en una pieza icónica y que luego la pueda combinar con otros looks. Cortesía: @opsigno

“Los lunes me visto de color full”

El verde, azul, rojo, morado y más tonos vibrantes son parte del estilo ecléctico que ha gustado no solo en Instagram o TikTok, sino también en eventos y las ciudades que visita.

“He venido rompiendo moldes desde hace tiempo. No soy la típica abogada que se viste con traje sastre azul marino o negro.... Cumplo con los códigos de vestimenta, pero muestro mi esencia en los detalles”, confiesa. Y añade: “Algo que me caracteriza son los accesorios... Los sombreros, boinas y pins son mi obsesión”.

Y aunque pareciera que tuviese un armario con cientos de prendas, su lema es “Menos ropa, más creatividad”, e invita a los demás a descubrir la magia de lo recursivo. “El otro día decidí estilizar el traje antifluido que tenía guardado desde la pandemia. Agregué chaqueta, boina, botas y una linda cartera y quedó... wow”, cuenta sobre el resultado, que terminó como un post en sus redes sociales.

Conocedora de cómo influye la psicología del color, elige el tono según el día. “Los lunes visto todos los colores habidos y por haber. Es una forma de sentirme bien para arrancar la semana. Uno se vuelve un lienzo ante el color, y este saca lo mejor de ti”.

Compras inteligentes

Contar desde sus reels cómo arma sus outfits le ha creado cercanía con el público que la mira y se ha animado a seguir los tips de esta influencer.

“No soy de las que se casan con una marca. Más allá de eso, para mí es importante invertir en una pieza icónica y que luego la puedas combinar con otros looks”. Esta prenda en cuestión se vuelve el punto focal de su imagen, ya sea por su color, su print o su diseño.

No se rinde a las tendencias, pero tampoco se niega a usarlas. “Las acoplo, pero les doy mi toque. Por ejemplo, en la premiere de ‘Barbie’ no fui de rosa, sino con un vestido celeste pastel”, cuenta.

Así es como lo que viste va en sintonía con su esencia, que no se encuadra en lo común, sino que marca la diferencia.

Sus esenciales

Obsesionada con: Los pins. Perfume: La Vie Est Belle Iris Absolu. Disfruta de: Hacer ejercicios todos los días y actualizarse como profesional. Lo que menos usa: Tonos neutros. Look más reciente: El traje sastre verde que usó como presentadora del evento EWC Ecuador 2023.2 Truco para rizos: Desenredar el cabello, es esencial hacerlo en la ducha mientras está mojado y aplicar la crema que mejor les resulte. La técnica scrunch (subir hasta la raíz y apretar el cabello) es la más práctica para formar el rizo.

