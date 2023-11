Nicole Holguín: "estoy creando desde la resiliencia"

Ella no ve la vida en grises, le gusta todo en diferentes colores. No solo es así en lo personal, sino también al presentar proyectos.

Desde cada figura que ha salido de sus trazos hasta los esmaltes que crea con esmero reflejan su sensibilidad por el arte.

A ello ha dedicado la mayor parte de su tiempo desde hace más de ocho años. Sin embargo, en el 2023, decidió dividir su agenda con planes que le han permitido explorar otras áreas.

Está próxima a lanzar una línea de ropa, en donde seguirá reflejando su esencia colorida que tanto le gusta y ha gustado. Y, asimismo, viene en camino una línea para el hogar con un concepto más orgánico.

Si bien la han sacado de su zona de confort, le confiesa a SEMANA la entrega y ganas que le pone. Pero no ha sido al azar. Toda esta inspiración ha llegado junto con el nacimiento de su segundo hijo, la vida marital y los 40 años, en donde tiene claro la huella que quiere dejar en los demás.

Creatividad en los genes

“Mi vida ha girado en torno a los esmaltes”, expresa Nicole. Rememora que su padre y abuelo formaron en Guayaquil una importante empresa dedicada a ese rubro.

Además de esto, su niñez estuvo muy influenciada con temas de arte. “Con mi papá compartíamos el gusto por ir a museos, el surrealismo de Salvador Dalí, el dibujo y la curiosidad por transformar”.

De ahí que al terminar la secundaria se apuntó a la carrera de Publicidad y Diseño, y luego cursó una maestría en Marketing, lo que le permitió laborar en varios ámbitos relacionados con las ventas y la dirección creativa.

Lee también: Ana María Arcos: “La inteligencia artificial no reemplaza al buen marketing”

“Pero mi ADN es crear. A mí me gusta lo disruptivo. No voy por lo convencional”, añade. Así que viró página a los trabajos de oficina y empezó a desbordar su talento con materiales que le permitieran mostrar su esencia.

De forma autodidacta pintó retratos con estética pop art, los cuales tuvieron gran acogida, hasta que luego, volteó nuevamente su mirada a los esmaltes.

Carolina Peñafiel: “Lo perfecto es enemigo de lo posible” Leer más

Aquel proyecto lo llamó Nikka, diferenciándose del resto por tener una amplia paleta de colores y texturas. “Yo soy color full en todo. Ya nací así, vengo con este chip incorporado”, sostiene entre risas. A cada uno le puso nombres originales que reflejan su espontaneidad. Entre esos destacaron, “Mosquita muerta”, “Pelucona”, “Sambo diva”, entre otros.

Hoy, sigue involucrándose en la fábrica que lideró su padre y también en su marca, la cual se vende en importantes tiendas departamentales de Ecuador, y ya está en miras de exportar a países cercanos como Perú.

Ella espera sacar una línea de ropa muy pronto. GRANASA

Su huella en los demás

La creatividad es una constante en su vida, de modo que este 2023, se animó a salir de su zona de confort para incursionar en otros rubros. Bajo el nombre By Nikka, está explayando su esencia creativa con una línea de ropa que próximamente lanzará, y donde destacarán los colores, estampados sublimados, así como diseños elegantes. Además, bajo su misma marca, está incursionando en insumos de limpieza para el hogar hechos a base de aromaterapia y productos naturales.

Denisse Izurieta fusiona el ballet con lo fashion Leer más

Y, por último, se ha asociado con una empresa de bebidas nutritivas para realzar las especias propias de Ecuador, y de esta manera aportar nutricionalmente a niños.

“Esto viene como un resurgir. Cuando mi padre falleció, me costó mucho asumirlo. Puse mi creatividad en pausa para llevar mejor mi duelo, y también mi maternidad porque recién había dado a luz a mi segundo hijo. Todo lo que ahora estoy creando es parte de esa resiliencia”, menciona y añade “cada persona nace con dones y hay que preguntarse qué estamos haciendo con estos. Creo que todos los empresarios debemos aportar a la sociedad desde nuestra trinchera. No solo somos un apellido, sino la huella que estamos dejando”.

Los 40 a plenitud

Cuando habla de los aprendizajes en el camino, Nicole siente que atraviesa una buena etapa en su vida junto a su esposo, hijos, y llena de proyectos profesionales. “Siento que los 40 son mi mejor etapa”, confiesa. Su segundo hijo nació hace once meses, cuando ella tenía 42 años, justo en el inicio de una década donde está cultivando mejor su interior.

“De los 20 a 30 si bien te sientes empoderada, a los 40 es cuando realmente marcas tu destino, sabes lo que quieres, tienes más claro tus propósitos y una mejor capacidad de elección”, agrega.

No te pierdas: La fe como soporte: desde Dios hasta los mantras

También ayudó cómo ella ha nutrido su vida espiritual. Por algunos años estuvo involucrada en el grupo solidario Pan para mi Hermano. Y con Nikka tenía un monto destinado a un proyecto que se llamaba Guerrera, para ayudar a las mujeres con cáncer.

“El catolicismo es mi eje, pero más allá de la religión, a mí me mueve la espiritualidad. En mis momentos más duros es cuando Dios me ha abrazado. Hay cosas que no puedo explicar con palabras porque el misticismo es tal que he podido sentir su calor”, refiere. Esa fe es lo que hoy la hace sentir plena.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!