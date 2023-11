Lorena Meritano: “Sigo eligiendo vivir”

Camina liviana y sutil por el corredor que lleva a los salones del hotel Hilton Colón. Luce espléndida. Tiene puesto un vestido con aberturas y estampados florales en tono azul que contrastan con su cabello largo y cobrizo.

“Llegó Lorena Meritano”, anuncia la relacionista pública. Al entrar, saluda con un abrazo cálido, de esos que transmiten confianza.

“Me estaba poniendo linda para ustedes”, dice y de inmediato pregunta al staff si quieren algún té o agua.

Había llegado a Guayaquil para ser parte del primer congreso wellness de cáncer de mama: Her2 positiva, y donde ella compartiría su testimonio.

Fue en el 2014 cuando le diagnosticaron aquel tumor maligno en su seno. Sin embargo, los pronósticos no pudieron con la personalidad de esta mujer: fuerte, aferrada a la vida y, sobre todo, con una templanza de ánimo que es con la que enfrentó aquella situación y pudo salir adelante.

Tras 10 cirugías, 16 quimioterapias, se curó de una de las enfermedades más temidas.

Hoy, más alineada que nunca a sus propósitos, Lorena, recordada por el rol de la antagonista Dinora Rosales, de la telenovela ‘Pasión de gavilanes’, busca despertar mentes y corazones desde sus múltiples proyectos que relata en una cálida entrevista con SEMANA.

Constelaciones familiares y bonding

Cuando le diagnosticaron el tumor, su historia empezó a aparecer en páginas de periódicos de toda América Latina y a sonar en TV y cabinas de radio.

“Pasé momentos de mierda, y algo de eso mostré en las redes sociales. Otras miserias me las guardé”, dice de manera cruda y añade. “Yo no romantizo esa enfermedad, a cualquiera le puede pasar... A mí me mutiló. Me sacó los senos, me llenó de miedos, ataques de pánico, dolores físicos. Pero existe una vida después del cáncer y aquí estoy”.

Para ella fue un volver a nacer tras hacer un trabajo hacia adentro. “No solo somos cuerpo. La gente que se ocupa nada más de la enfermedad, y no de las emociones y la psiquis, no se termina de sanar. La salud se construye y es integral”.

De modo que a la par de las quimioterapias y cirugías, Lorena comenzó un proceso de sanación, que incluyó cambios en hábitos de alimentación, físicos, mentales, y también terapias holísticas que conoció en su natal Argentina.

“Al sanar temas personales es cuando más empiezas a escarbar en tu historia y te encuentras con lo que también pasaban tus antepasados, para eso existe la biodescodificación, la desprogramación de enfermedades, las constelaciones familiares, que son una maravilla... Yo hice de todo”, recuerda y sigue enumerando lo que ahora ocupa sus días. “Hoy hago terapia de bonding, movimiento expresivo, yoga, meditación”.

Su principal motivación es compartir testimonio para que las mujeres sepan que siempre hay oportunidad de salir adelante tras el cáncer Cortesía

Con arte transformó el dolor

Conectarse consigo misma la ayudó a soltar esa carga que llevaba en los hombros y que de una u otra forma la habían afectado emocionalmente. “Me di cuenta de que antes cumplía muchas cosas para satisfacer a la familia, sociedad, religión. Disfrutaba mucho más el dar y me incomodaba recibir. Ahora aprendí a recibir sin culpa, y que merezco que me ayuden y me quieran”.

Hoy sus cicatrices están tatuadas. “Primero me tatué las aureolas mamarias, y luego en la pandemia, sobre la mastectomía, me tatué flores y mariposas. Hoy hay arte donde antes hubo dolor”, menciona.

Reconstruirse en todo sentido, hizo que siga aferrada a la vida. “Sigo eligiendo vivir”.

“Sin senos u ovarios sigo completa”

Su principal motivación es compartir testimonio para que las mujeres sepan que siempre hay oportunidad de salir adelante tras el cáncer.

Esto incluso la llevó a escribir el libro ‘Sobreviviente’, donde relata todo. Y a su agenda se le suman los viajes a congresos en diferentes países donde la invitan para concienciar no solo a mujeres, sino también a hombres.

“El cáncer de senos no es privativo de un solo género, los varones también lo pueden padecer y deben aprender a hacerse el autoexamen”, refiere.

Pero también es enfática sobre el rol de ellos cuando tienen en casa a una madre, esposa o hermana con cáncer. “No deben cegarse, la mejor manera de ayudarla es respetarla, escucharla, ser empático y, sobre todo, validar lo que sienten, evitar decir: “Esa mujer es una exagerada”. Hay que aprender a poner el hombro, el oído... A veces, lo único que ella necesita es que la escuchen y le den un abrazo”, ejemplifica.

Lorena lo habla desde la experiencia. Cuenta que en esa etapa hubo vínculos que terminaron. “Fue duro porque había mucha vulnerabilidad en ese proceso. Pero mirando en retrospectiva, es lo mejor que pudo pasar”, dice.

También se da tiempo para hablar sobre el concepto de feminidad. Además de las mamas, también le extirparon las trompas de falopio y los ovarios. “Aprendí que eso no nos define... Cuando te los quitan, como fue en mi caso, sigues siendo una mujer completa”.

Esta forma de pensar ha inspirado de una u otra forma a sus seguidoras, a aquellas que están pasando lo mismo y a no sentirse solas en el proceso. “Para mí, lo más importante es dar y recibir amor. Y esto lo voy a reiterar: Nos salvamos y nos curamos en comunidad, no en solitario”.

En la pantalla chica y el cine

Aunque tuvo que alejarse de la pantalla chica por el cáncer de senos, hoy su trabajo demuestra de que a veces “el problema es la actitud ante el problema”. Ella no es de las que se queda sentada. Constantemente es proactiva.

Hace poco terminó de filmar una serie en Argentina; asimismo, presentó el programa ‘Tarde de chicas’ por la pantalla de Net TV. Actuó en la película dominicana ‘Dueños del tiempo’, que está aún editándose. Y constantemente da charlas.

“No me quedé en una zona de confort. Me estoy moviendo, estoy creando y estoy eligiendo. Sigo siendo comunicadora porque así me defino”, concluye.

Personal

Argentina, de 53 años. Se hizo popularmente conocida como la villana de la primera temporada de ‘Pasión de gavilanes’. También participó en telenovelas, como ‘Muñeca brava’, ‘Amas de casas desesperadas’, ‘Mujeres asesinas’, entre otras. Escribió el libro ‘Sobreviviente’, que se encuentra en físico y online.

Sus hábitos

Practica el ayuno intermitente, “alrededor de 14 a 16 horas desde la última vez que ingerí alimentos”. Bebe mucha agua, mínimo dos vasos por hora. En alimentos come muchos granos, frutas y verduras. De animales, ingiere huevo, miel y algo de pescado. Complementa con proteína vegetal (en polvo). Practica yoga durante la mañana y noche. Recibe clases de movimiento expresivo terapéutico. No deja de recibir terapia psicológica, “porque uno necesita tener la mente, emociones y cuerpo en orden”.

