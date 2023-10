Serina Maldonado: “La joya cuencana no me puede faltar”

Solo habían pasado tres días desde que Serina Maldonado (18) fue coronada como Reina de Cuenca y ya comenzaba a demostrar para SEMANA por qué merecía ese título.

Entre muchas de sus cualidades, destaca su estilo, tal como se puede comprobar en la producción que realizó en exclusiva para SEMANA.

A través de los diferentes atuendos muestra las claves de su look, el cual ha tenido una transición desde su faceta de deportista. Además, detalló lo que hubo detrás de su preparación, en donde su moda es orgullosamente cuencana.

De sport a elegante

Serina lleva su pasión por los deportes muy arraigada. Por nueve años se dedicó a la natación y representó a Azuay reiteradas veces, al punto de convertirse en campeona nacional. Asimismo, integró el grupo de nadadoras de alto rendimiento con el cual obtuvo algunas medallas.

Hace un año, aproximadamente, comenzó su transición al mundo de los certámenes de belleza. Y, si bien su prioridad fue la labor social, puso también interés en la construcción de su imagen.

De ahí que pasó de caminar en zapatos deportivos a elegantes stilettos. Los vestidos también empezaron a llenar su armario. “Pude conocer diseñadores cuencanos muy talentosos, que aman lo que hacen, como Gustavo Moscoso, Hugo Bernabé, Stephanie Ruiz y Tati Guillén”, señala.

Con esos diseños sorprendió a sus fans y al jurado en el camino que le tocó recorrer por representar de la mejor manera a la mujer de su ciudad, sobre todo a las jóvenes.

“Las cuencanas somos muy clásicas. Aunque los años pasen nos gusta mantener nuestro propio estilo y cultura. Ser auténticas es lo que nos distingue”.

Pasó de caminar en zapatos deportivos a elegantes stilettos. Tivi Studio

Pasión por la filigrana

El trabajo que hay detrás de las joyas cuencanas, hechas con filigrana, principalmente, es algo que valora mucho. Está consciente del esfuerzo de los artesanos orfebres y considera que se los debe visibilizar aún más.

Y justamente, le gusta potenciar ese arte complementando sus looks con joyería. “Me encanta comprar en ferias. Ahora para las fiestas de Cuenca aprovecho para adquirir accesorios. Aretes, anillos o pulseras no me pueden faltar, y constantemente los estoy renovando”.

Su fascinación por las joyas es tal que desde el inicio de la competencia por la corona llevó un collar que le regaló su mamá, y que se convirtió en su cábala.

Sin embargo está consciente de que lo más valioso es su esencia. “Amarse a uno mismo importa más que un vestido o una joya”, concluye.

Personal

Tiene 18 años. Estudia Inglés. Perteneció a la Federación Ecuatoriana de Natación e integró el grupo de nadadoras de Alto Rendimiento.

