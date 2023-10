Sabina González: “Ni tímida ni insegura, ahora me atrevo a más”

Sus poses y forma de caminar marcan presencia por los salones de la clásica mansión donde fue citada por SEMANA. Es Sabina González, reina de Guayaquil 2023, quien a modo de confesión cuenta que hace tres años no se imaginaba que podría ganar un certamen de belleza.

“Dejé atrás la timidez y las inseguridades con mi imagen. Ahora me atrevo a más”, dice sobre su nueva versión cargada de amor propio.

Detrás de esa victoria hubo mucha preparación. El contacto con asesores de reinas, diseñadores y maquilladoras la ayudaron a redescubrirse. Es así que durante sus primeras actividades, posó para esta edición y reveló las claves de su estilo que ha impactado a muchos.

De lo básico a lo elegante

Para Sabina, la sencillez y sobriedad son las características de su estilo. “En mi armario hay muchas prendas básicas y sobre todo jeans. No sigo muchas tendencias prefiero lo atemporal... Incluso tengo chaquetas y pantalones que usaba mi abuela”, dice.

Sin embargo, a raíz de que se animó a participar en el certamen Reina de Guayaquil, revela que empezó a variar de a poco su imagen.

Su cabellera pasó de color castaño oscuro a tener iluminaciones y añadió extensiones para generar más volumen.

En lo concerniente al vestuario puso sofisticación. “Si antes era muy básica, ahora a cualquier look que lleve me gusta ponerle accesorios”, refiere. De hecho, mientras era candidata lució uno que fue su cábala. “Una pulsera con dije de corazón y los colores de Guayaquil, que conseguí en una feria de emprendimientos, fue mi amuleto y la tuve puesta hasta la gala final”.

Sobre los diseños al vestir también tiene su favorito. “Me gustan los vestidos en colores vibrantes, y si tienen cuello tortuga, mucho mejor. Siento que son muy femeninos y estilizan”, revela. Y añade que todo lo que luce es hecho por diseñadores o marcas locales.

Sobre los diseños al vestir también tiene su favorito. “Me gustan los vestidos en colores vibrantes". Gerardo Menoscal

Dispuesta a reinventarse

Las clases de pasarela fueron de gran ayuda para proyectar su verdadera esencia. “La Sabina de ahora es más segura al dar cada paso. Y esa seguridad es mi mejor accesorio”, afirma.

Ya no teme lucir combinaciones arriesgadas, caminar en tacones de quince puntos, ni prendas que sutilmente enseñen la piel. “Ha sido un cambio radical. Dejé esa parte introvertida”, añade.

Pero la reinvención no ha terminado. “Cada día uno va redescubriéndose... Y he aprendido que no es tanto el físico ni la ropa sino cómo eres tú. Lo que importa es la esencia”, menciona desde su propia experiencia.

También dijo

Su truco al vestir: Me gusta usar pantalones que sean de cintura alta para que mis piernas se vean más largas. Lo que menos usaría: Prendas con estampados de rosas. El secreto de sus looks: Me presto ropa con mi hermana, prima y abuela. Truco de belleza: No maquillo mis cejas, prefiero peinarlas hacia arriba. Y las pestañas postizas son infaltables. Fragancia: Prefiero los splash de aromas dulces.

Personal

Guayaquileña de 21 años. Estudia Turismo. Dirige el proyecto Cabellos de Amor, que está enfocado en ayudar a los niños con cáncer.

