María Antonieta Dorn, crear espacios con alma

En las texturas, formas y colores está todo lo que le gusta a María Antonieta Dorn. La emocionan e inspiran, y con ello crea ambientes soñados.

Formada en diseño gráfico, decidió con el tiempo especializarse en Visual Merchandising & Head of Styling de espacios, y así conectar con lo que verdaderamente le gusta.

Si se da un vistazo a su cuenta de Instagram, verá todo lo que abarca su universo creativo, que incluye decoraciones para Adriana Hoyos, a quien define como su mentora y es con quien trabaja hoy.

Desde Quito, donde lleva treinta años residiendo, dialogó con SEMANA sobre su esencia creativa y camino en la decoración de interiores, que a su vez dio un giro de 180 grados a su vida personal.

Una mujer de retos

Lo que más ama María Antonieta de su trabajo es la posibilidad de usar siempre su creatividad.

“Pienso que yo nací con el gusto, inclinación y afinidad a todo lo relacionado con la estética, arquitectura, diseño interior, arte y moda”, comenta.

Nació en Bélgica, pero desde sus primeros años de vida su familia se asentó en Guayaquil. Y fue de la línea materna que aprendió a admirar y valorar la importancia de la decoración y cómo esta influye en la vida de las personas.

A los 18 años, tras mudarse a Quito, se apuntó a la carrera de Diseño Gráfico en la universidad. Aunque la culminó, confiesa que esta no la llenaba del todo. Fue allí que empezó su búsqueda por conectar de nuevo con lo que realmente la apasionaba.

“Mis inicios fueron de la mano de mi mentora, Adriana Hoyos, quien ha sido una real inspiración como profesional y como mujer”, dice orgullosa. Así, sin experiencia alguna pero con muchas ganas, pasión y sueños por cumplir, AH Furnishings se convirtió en su segunda casa desde hace casi 20 años.

Aprendía todos los días. Empezó en el área de ventas y con el tiempo pasó al departamento de Product Development, donde con el equipo realizaba mucha investigación de tendencias y materiales. Cada vez más adentrada en la decoración, se fue especializando en Compras y Styling para todos los showrooms de la marca, y eso hizo que se involucre aún más en ese mundo maravilloso del arte, la iluminación, los accesorios, alfombras y todo lo relacionado con cualquier ambiente.

El esfuerzo constante ha hecho que hoy sea Visual Merchandising & Head of Styling, supervisando 19 territorios.

“Lo más duro no fue entrar, sino mantenerme. La decoración es un mundo donde cada día hay nuevas ideas, y por eso la preparación y la innovación deben ser constantes”, reflexiona. Y añade: “Como mujer, creería que la etapa más dura fue en mis años de maternidad, porque tenía que cumplir con dos aspectos muy importantes en mi vida, mis hijos y mi profesión, sabiendo que en ninguno de los dos me podía equivocar”. Y no se equivocó.

En constante inspiración

“Vivo en modo avión”, dice bromeando. Hace poco regresó de una feria del mundo del diseño. La mayoría de veces viaja a Italia, España y Estados Unidos (Carolina del Norte), que son los sitios donde se desarrollan las más importantes.

Aquellas experiencias vividas la inspiran al momento de crear un espacio. “Siempre me gusta resaltar la belleza de lo simple, elegante, con un toque de modernidad. Voy más hacia lo clásico contemporáneo”, explica sobre su estilo.

Y para nutrirlo, no deja de estar en constante inspiración. “Yo soy muy visual. Desde que amanece hasta que anochece estoy viendo diseños y tendencias de todo tipo. Me gusta mantenerme en continua búsqueda de cómo crear espacios con alma”.

Esa sensibilidad por lo estético logra que su estilismo de ambientes haga ‘match’ con clientes no solo de Ecuador, sino de Ciudad de Panamá, Lima e incluso lugares de Medio Oriente como Dubái y Catar, sitios a los que ha llegado la marca AH.

Consciente de que es un rubro muy competitivo, ve tanto a hombres como mujeres por igual cuando de decorar se trata. “Siento que las miradas femeninas y masculinas son maravillosas. Admiro a muchas y muchos decoradores, no sabría cómo escoger y diferenciar, porque cada uno tiene un estilo particular”.

Sobre lo que marca el pulso de la decoración, se anima a hacer una comparación. “Hoy el lujo ya no son las cosas que eran antes. Hoy, es tener un espacio de paz, funcional, que nos haga sentir mejor y despierte todos los sentidos”. Y eso se logra con un buen estilismo de espacios.

Puertas adentro

“He retomado el ballet clásico, es algo que hacía de niña y desde hace seis meses he vuelto a bailar”, cuenta. Estar en ese universo artístico la desconecta del trajín de lo cotidiano y la ayuda a conectarse cada vez más consigo misma. Pero el arte no es lo único que la reconforta.

“Mi familia, la salud y el trabajo son mis tres pilares de vida”, responde cuando se le pregunta cómo es puertas adentro, y asevera que sus logros se los debe a sus hijos.

“Yo empecé trabajando fuerte cuando ellos estaban pequeños. Tenía el sueño de crecer profesionalmente y de darles ese ejemplo, que vean una mamá que trabaja, se esfuerza y lucha por darles lo mejor”, indica.

Sabe que no es la única y que como ella hay muchas madres profesionales. Por eso aprovecha plataformas como Instagram para hacer comunidad con más mujeres. Allí muestra no solo parte de su trabajo, sino quién es ella.

“Cada mujer vive una realidad, y yo quiero que vean la mía. Ha sido maravilloso interactuar con ellas, me llena de satisfacción. Mi objetivo es aportar con mi conocimiento de manera positiva en la vida de las personas”, expresa.

Sobre su camino al andar, dice estar feliz con aquello en lo que se ha convertido. “En el pasado viví situaciones difíciles, y hoy me enorgullece lo valiente que he sido, cómo salí adelante buscando el lado positivo de las cosas. Aprendí a brillar como persona”, reflexiona.

Esa fortaleza, paz mental y creatividad al máximo son la fórmula para todo lo que hace. Y los demás, sin duda, la sienten.

Personal

Es madre y esposa. Nació en Bélgica, pero ha vivido en Ecuador desde niña. Primero en Guayaquil y desde hace 28 años en Quito. Es Visual Merchandising & Head of Styling en Adriana Hoyos.

