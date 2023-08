"Ellos me están confiando no solo un espacio, sino su salud. Por eso, la casa debe ser un lugar de bienestar".

En una casa decorada de arte está Denisse Aguilera Hansen ultimando detalles. Las paredes blancas como los amplios ventanales acentúan las características del paisaje exterior.

Son cerca de las 17: 00, y los rayos del sol ayudan a crear un ambiente cálido y de confort.

Para ello Denisse se ha valido de las texturas y formas; estas la emocionan e inspiran al momento de crear ambientes.

Graduada en Diseño de Interiores, en New York, emprendió en su propio estudio Hansen Deco y no fue hasta en tiempos de pandemia cuando vino el crecimiento.

En su cuenta de Instagram se puede ver todo lo que abarca su universo creativo que incluye obras que empiezan desde cero. Pero a diferencia del resto, ella agrega un plus, la neurociencias.

Mientras dialoga con SEMANA cuenta cómo ha superado los desafíos y qué es lo que la inspira a la hora de diseñar y diferenciarse del resto.

Buena decoración = salud mental

“Sentirte más tranquila, creativa o segura también depende de cómo esté decorada la casa”. Lo dice basándose en sus aprendizajes.

La injerencia de la neurociencias

En el camino, Denisse entendió que decorar es algo más que crear ambientes bonitos. Con estudios de decoración de interiores a cuestas, quiso aprender más, y se apuntó a cursos sobre neurociencias, para poderlo aplicar a su carrera.

“Siempre se ha tratado a la decoración como un tema superficial, pero cuando se empieza a entender cómo funciona el cerebro ante un buen entorno, uno se da cuenta que esta profesión es fundamental para la salud mental y física”.

Para ello se basa en varios conceptos, como la biofilia, que es la incorporación de elementos de la naturaleza en los espacios; asimismo, la psicología de los colores, para que estos impacten de manera positiva en la serotonina o la dopamina. Así como también, la relación que hay entre la elección de las dimensiones o distribución de los elementos decorativos con el ciclo circadiano (reloj biológico) la secreción de la melatonina (la hormona del sueño), y los niveles de cortisol.

De ahí que Denisse elige tonos, formas, y texturas, pensando en cómo estos van a influir sobre el cerebro de sus clientes. “Ellos me están confiando no solo un espacio, sino su salud. Por eso, la casa debe ser un lugar de bienestar”, reflexiona.

Con todo el bagaje de conocimientos, y experiencias se animó a escribir un libro que lo llamó Neurointeriores.

“Empecé hace dos años, cada día me pasaba investigando más de dos horas, ya que es un campo bastante nuevo”, dice. Y añade. “El objetivo es que quien lea el libro pueda aplicar los conceptos en su propia casa, y estos le puedan hacer sentir mucho mejor en todos los sentidos”.

Tras el lanzamiento, la acogida ha sido tal que logró estar más de un mes como número 1 de Amazon. “Me conforta saber que se empieza a dejar de ver la decoración como un lujo. Y se entienda que al ordenar bien tu casa, ordenas tu interior”.

En constante aprendizaje

Hace más de diez años, el diseño de interiores no estuvo en su radar. Sus cuatro títulos universitarios estaban ligados a los números.

Denisse se graduó como administradora de empresas. Luego, Finanzas, Finanzas internacionales, Economía empresarial y planeación comercial.

“Mi prioridad eran los números al punto que fui abanderada en el colegio y en la universidad me gradué con honores (Cum laude)”, añade.

Sus títulos le permitieron trabajar en una multinacional, pero luego los rumbos cambiaron. Cuando contrajo matrimonio y se mudó junto a su esposo a su nuevo hogar, se tomó el tiempo necesario para definir la decoración de los ambientes. “Contratar el servicio de una decoradora se salía de mi presupuesto. Entonces forzosamente me tocó hacerlo bajo mi cuenta”.

En el camino fue conociendo artesanos y, de a poco, logró plasmar el estilo moderno y clásico para su casa. El resultado, cuenta, fue del agrado de su círculo más íntimo, por lo que comenzó a decorar también las residencias de sus amigos.

Aquello era un hobby. Pero el gusto iba creciendo. Así que tomó la decisión de renunciar a la multinacional para centrarse en lo que sería su sexta carrera. Se apuntó en el New York Institute of Art and Design, con estudios semipresenciales pues estos debían acoplarse a su estilo de vida como mamá y esposa.

A la final, sus carreras de Finanzas y Administración le sirvieron de cimiento para iniciar lo que llamó Hansen Deco. Si bien en la parte artesanal el personal es mayoritariamente hombres, le enorgullece que en el área administrativa, el 90 por ciento sean mujeres.

Decotips

Luz: Agregar iluminación cálida, ya que la luz blanca afecta el ciclo circadiano y no permite tener un sueño reparador. Lo que no debe faltar: Espacios verdes, o macetas con plantas naturales, ya que genera sensaciones positivas en quienes habitan la casa. Colores: Los mismos tonos de la naturaleza, como blanco, azul, café, verdes, y gris, a fin dar ese efecto de bienestar.

