Rafaella De Campos, belleza desde lo eco-friendly

Rafaella De Campos respira arte. Se rodea de paletas de diferentes colores, tintas, pinceles, brochas... Su lienzo es el rostro de mujeres en busca de realzar su belleza natural, tal como reza el eslogan de esta emprendedora que armó su negocio en torno al maquillaje.

Su primer contacto con delineadores y labiales se dio mientras se desenvolvía como modelo. Con 1,80m de estatura, destacaba en pasarelas y campañas publicitarias del país, incluso al participar en el concurso de Elite Model.

Aunque tiempo después se apuntó a la carrera de odontología, no tardó en retomar su rumbo en el mundo de la belleza, y viajó a Argentina.

Hoy, tras 11 años de trayectoria como maquilladora, lanzó una tinta orgánica que sería el primero producto de lo que sueña esta guayaquileña con alma eco-friendly.

La tinta, su producto estrella

Su historia personal está marcada por el contacto con la naturaleza. De ahí que todo lo que tenga que ver con lo orgánico para ella ha sido una especie de destino inevitable.

Nacida en Guayaquil, tuvo la oportunidad de pasar días de su infancia en una hacienda, jugando entre flora y fauna. “Tuve la suerte de criarme así; no tan citadina, sino experimentando lo lindo de la vida”.

Ese gusto por lo natural fue aumentando con el tiempo y lo adaptó a lo que sería su profesión. “Uno debe amarse así tal cual es, y eso lo comparo con lo bonito que es la naturaleza. Por ejemplo, cuando ves flores, te das cuenta de que todas tienen su particularidad, no son igualitas, y aun así son hermosas tal cual como Dios las creó. Asimismo pasa con la mujer. Yo quería maquillar para realzar su belleza”, explica.

Tras un año viviendo en Buenos Aires, donde obtuvo su título de maquilladora profesional, retornó a Guayaquil y llegaron las primeras recomendaciones boca a boca. “Me movía por todos lados, maquillaba no solo en mi estudio, sino que también iba a casas de las clientes y a producciones de moda. No paraba”, recuerda.

Así fue sentando cimientos, recorriendo la ciudad con su maletín de maquillaje a cuestas, por casi once años, hasta que llegó la pandemia y se detuvo a pensar en la creación de un producto.

“Siempre me gustó la tinta, la puedes usar como blush, labial e, incluso, como efecto sombra en párpados... Así que me lancé a crear una fórmula con productos ecuatorianos”.

Pero no lo hizo a la ligera. Se apuntó en un curso de Cosmética Natural y luego de seis meses, entre prueba y error, lanzó Ela Beauty. Una tinta hecha a mano con materia prima ecuatoriana, como el aceite esencial de flores, y en la que incluye la onda eco-friendly a través de los envases de vidrio.

“Creo que esos pequeños cambios hacen una gran diferencia, te cuidas al usar productos naturales y a la vez ayudas al planeta”, sostiene.

Lo natural en alza

Dice que se considera una seguidora de tendencias, pero siempre las acopla a su estilo. “Hoy en día, lo natural está en alza. Hay un nuevo hábito en las mujeres. Se están cuidando más y se preocupan de los productos que usan...”, opina.

Eso hace que la cosmética esté constantemente innovando y ahí es cuando Rafaella se lanza a competir. “Lo mío es muy artesanal. Mientras mi hijo era bebé, yo aprovechaba sus ratos de descanso para meterme en mi estudio y comenzar a hacer la tinta... Ahora ya he podido comprar equipos, pero no deja de ser artesanal”.

Eso ha gustado a más chicas, al punto que no solo le piden en Guayaquil, sino en otras ciudades como Quito, e incluso de la Amazonía, ya que allá están más familiarizadas con las tintas.

“Creo que la clave para que haya aceptación es no solo por la tendencia del autocuidado, sino que hoy en día la mayoría de las mujeres somos multitask y necesitamos estar listas de inmediato. Entonces un producto que simplifique el tiempo que te arregles, y además sea orgánico, cruelty free, va a ser bien aceptado”, reflexiona.

Empezó con tinta roja y luego sacó más tonalidades. Las ha ido poniendo en vitrinas de tiendas multimarcas, pero no niega que el Instagram ha sido su mejor plataforma.

Sobre el plus, menciona que su producto no solo se puede usar para dar color a los labios, mejillas y párpados, sino que ayuda a sentirse bien de adentro hacia afuera. “Al no tener ingredientes tóxicos, sino flores, tu piel no solo absorbe sus bondades, sino que respiras la esencia y obtienes una sensación de relajación”.

Su lado multitask

Los últimos años la han hecho crecer en todos los ámbitos. Llegó el matrimonio y también la maternidad, cuyos roles los va balanceando con su trabajo.

No solo emprende en la tinta Ela Beauty, sino que su agenda también se llena con maquillaje a novias, sociales, e incluso clases que imparte de automaquillaje. Pero trata de que no sea en el ritmo de antes.

“Soy bastante familiar y necesitaba parar un poco para compartir tiempo libre con mi familia. Así que necesitaba tener un negocio que se vendiera solo, por eso surgió el emprendimiento”.

Es ahí, en ese esfuerzo, cuando sale a relucir su lado multitask, en el que pone su toque femenino para inspirar a las demás.