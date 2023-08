Heartstopper: El amor adolescente en su segunda temporada

Volver al amor adolescente es sentir mariposas en el estómago, estrellas en la piel y el corazón a punto de detenerse. Así retrata, de manera muy tierna, las experiencias de la juventud la serie Heartstopper, uno de los últimos estrenos de Netflix.

La creadora Alice Oseman ha estado muy pendiente de cada detalle de este producto televisivo que nació de su webcómic y novela gráfica del mismo nombre.

En 2019 llegó su primer libro y rápidamente Netflix puso interés sobre la historia protagonizada por Nick y Charlie.

Ahora, con el estreno de la segunda temporada, el éxito se duplica. Han logrado más de 6,1 millones de visualizaciones en la temporada entera, lo que la posiciona como la segunda más vista a nivel global según el ranking de Netflix.

Es una muestra de que la ternura y las inquietudes adolescentes no deben pasar por dramas excesivos. Sin embargo, esta es la primera objeción de sus detractores, que tachan a la serie de aburrida.

Residente es nombrado como el mejor rapero de la historia en español Leer más

Alice responde a las comparaciones que han surgido con producciones similares como Euphoria, tras el estreno de la segunda temporada. “Supongo que todo el mundo veía Heartstopper como una historia completamente pura y en algunos aspectos lo es, pero en esta temporada se adentra en temas reales. La serie ahora está evolucionando y madurando”. La dibujante aceptó que hay espacio para todo tipo de ficciones para adolescentes.

Los temas de los que habla son la aceptación y descubrimiento personal, trastornos alimenticios, acoso escolar y violencia familiar, son abordados con mucho menor dramatismo que Skins o Skam, otras series inglesas dirigidas al mismo público.

Heartstopper ha mostrado también paralelismo con sus protagonistas, los cuales fueron chicos comunes o con apenas apariciones en temas actorales.

La mayoría recién está concluyendo su adolescencia, puesto que sus edades oscilan entre los 18 y 21 años. Joe Loecke, quien interpreta a Charlie, ha comentado que su vida ha cambiado por completo y muy rápido, pero que saca lo mejor de esta experiencia.

“Una de las cosas más importantes que he aprendido es que nunca puedes hacer todo bien. No es el trabajo de un actor hacer felices a todos los demás. Estaba muy concentrado en asegurarme de hacerle justicia al personaje y en la segunda temporada estoy más orgulloso de mi trabajo”. Aun así, admite que sigue siendo complicado no invertir demasiado en el papel, “especialmente cuando te relacionas tanto con el personaje que estás interpretando”.

Por su parte, su coprotagonista Kit Connor no la pasó tan bien el año pasado, cuando tuvo que salir del clóset por presiones de sus fans. Algo para lo que él no estaba preparado, como admitió.

La otra pareja central es la conformada por Corinna Brown y Kizzy Edgell, personajes que en la serie tienen mayor relevancia que en el cómic. En entrevista para la revista Allure, comentan: “Tener esa representación es importante porque las series de televisión se cancelan, y creo que es triste. Y no creo que la gente deba callarse o atenuarse. Entonces, poder presentar la relación de Tara y Darcy es genial”.

La tercera temporada se confirmó. Ahora los guionistas ingleses están escribiendo para las grabaciones, que empezarán próximamente.

La vocalista de Belanova reaparece en redes sociales luego de cinco años Leer más

Secretos y diferencias

Hasta el momento existen cuatro volúmenes de los libros. Este 19 de diciembre saldrá el quinto y se espera un sexto, con el que la autora cerrará definitivamente la historia de Nick y Charlie. La segunda temporada se basa solo en el tercer libro, aunque se modificaron ciertas tramas.

La serie de TV retoma varios elementos gráficos de los libros de texto, por lo que es habitual que aparezcan animaciones. Los murales también han ido evolucionando en comparación con la segunda temporada. Van teniendo más vida y cambios felices conforme la historia avanza.

Los vestuarios y algunas escenas son idénticas al cómic, algo que agradecen los fans, quienes hacen sus comparaciones en redes sociales.

La relación entre Ben y Imogen solo ocurre en la serie. La idea de ennoviarlos fue del actor Sebastian Croft, propuesta que fue aceptada por la producción y ayudó a crear una trama importante para Imogen, que muestra cómo una pareja tiene que ser un acompañamiento positivo para todos.

Nick (Kit Connor) tuvo que tomar clases de francés para sus escenas en París, ya que se requería que tuviera una pronunciación perfecta.

El personaje de Isaac es un gran lector y en todas las escenas tiene un libro. Estos son los que lee a lo largo de los episodios:

I love this part (Tillie Walden)

Ace of spades (Farida Abike)

We are okay (Nina LaCour)

La importancia de llamarse Ernesto (Oscar Wilde)

Book lovers (Emily Henry)

Los miserables (Victor Hugo)

El principito (Antoine de Saint- Exúpery)

The Awakening (Kate Chopin)

The outsider (Albert Camus)

Birthday (Meredith Russo)

Crush (Richard Siken), Boy Erased (Garrard Conley)

We have always been here (Samra Habib)

Summer bird blue (Akemi Dawn)

Ace (Angela Chen).

Yahritza y su esencia: “No lo vemos como fama, lo vemos como una bendición” Leer más

Las opiniones

"La segunda temporada de Hearstopper está llena de momentos con los que adolescentes y adultos jóvenes seguramente se identificarán. Retomando la temporada previa, la serie presenta historias de amor queer (con subtramas relevantes para la comunidad) en un tono dulce, pero realista. Abordada con tacto y amigable con las audiencias más jóvenes, la relación entre Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) ocupa un lugar central, sin eclipsar el desarrollo de las historias de personajes secundarios. Hablando visualmente, las escenas se capturan maravillosamente, fortaleciendo el storytelling y el ritmo de cada episodio. Esta riqueza visual probablemente sea más evidente durante el viaje escolar a París, donde sets que vagamente recuerdan al universo de Wes Anderson y lugares emblemáticos de la ciudad son el telón de fondo perfecto para esta aclamada serie”. Mayra Peralta, periodista de entretenimiento y moda

“Lo que he visto me ha hecho estremecerme, soñar y he volado a mi adolescencia. Por momentos he sentido algo de celos por no haber podido vivir lo que ellos están viviendo, por el miedo al qué dirán de la sociedad. Es una serie que inspira a seguir viviendo y a seguir soñando”. Carlos Arias, espectador