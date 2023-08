Los hermanos Martínez siempre amaron la música, pero no tenían pensado que sus canciones se convirtieran en himnos para los nuevos fans del regional mexicano.

Este género, que ha crecido efervescentemente, es actualmente el más escuchado en las plataformas de streaming. Peso Pluma, Grupo Frontera, Grupo Firme, Carín León y Junior H son algunos de los nombres que resaltan en las listas de popularidad. Pero desde el 2022 se han ido colado, a paso firme, Yahritza y Su Esencia, la agrupación que los Martínez formaron.

Yahritza (16 años), Jairo (18) y Armando (25) son sus integrantes. Fue gracias a TikTok que su talento se difundió a gran escala y así llegaron a ser conocidos por Ramón Ruiz, director general de la disquera Lumbre Music, con la que firmaron un contrato.

Ahora se encuentran en su primera gira fuera de Washington, Estados Unidos, estado en el que nacieron. Este impacto es tan grande que tienen más de 15 millones de escuchas en Spotify.

Una de su últimas canciones es Frágil, junto al Grupo Frontera, con la cual buscan afianzar su nombre entre el público sudamericano. En conversación con EXPRESIONES ofrecieron varios detalles de esta colaboración que según sus palabras “se dio muy rápido”.

Han tomado como bandera el regional mexicano, que solo estaba en sus fronteras. ¿Qué sienten que sea el género que lidera en el mundo?

Armando: Nos sentimos muy bendecidos de poder ser parte de este género y agradecidos con nuestros colegas, porque son los que hacen todo para seguir avanzando.

¿Cómo les ha golpeado a ustedes la fama?

Yahritza: Cuando miramos todos los seguidores y números se siente extraño. Iniciamos con 50 personas y ahora mira todos los seguidores que tenemos. Lo importante es que la gente nos sigue apoyando. No lo miramos como fama, lo miramos como una bendición.

¿Recuerdan la primera vez que firmaron un autógrafo?

Y: Sí, estaba con mis papás y fuimos al mercado de pulgas. Había mucha gente y se me amontonaba. ¡Yo no sabía de dónde me conocían! Ellos querían que les cantara Soy el único, el primer tema que sacamos.

Esta pregunta es para Armando. ¿Qué tal es trabajar con tus hermanos adolescentes?

A: Estamos en diferentes edades, pero ellos son muy maduros en todo lo que tiene que ver con la música. Yahritza es la que quizá sí dice más que tiene pereza, pero nos arreglamos fácil. Cambiamos la hora y estamos listos para hacer nuestros ensayos. Siempre estamos en eso.

J: La peleonera y dormilona siempre es Yahritza (risas).

A: Tiene 16 años y siempre quiere trabajar, pero ella busca estar inspirada. Siempre anda pensando en nuevas cosas.

Y: Siempre nos ponemos de acuerdo.

¿Por qué está gustando tanto el regional mexicano?

A: Porque más gente lo acepta. No se escuchaba mucho antes porque las personas estaban más cercanas al rap y el hiphop. Ahora con Natanael Cano y Peso Pluma las cosas han cambiado. Es un orgullo para nosotros que ellos abran más puertas para todos los que venimos detrás.

¿Los artistas de antaño eran muy puristas?

A: Sí, así era. Y vemos que el regional mexicano ahora tiene muchos estilos. Ahora hay de todo, y puede fusionarse el estilo tradicional con la cumbia o lo urbano. Eso es lo que le gusta mucho a la gente. También las voces distintas hacen la diferencia, y creo que es lo que pasa con nosotros.

¿Se puede hacer regional mexicano en inglés?

A: Sí, yo digo que sí. Pues no lo hemos intentado, pero yo sé que sí puede pasar.

Y: Sería muy ‘chido’ hacerlo, cantarlo con un idioma en el que también nos sentimos cómodos y que se escuche como la música que nos gusta.

Sin fronteras

¿Cuándo fue la última vez que escribieron nuevas canciones?

Y: Siempre, cada noche. Hacemos canciones nuevas cada día.

¿Y el disco nuevo?

J: Ya lo estamos pensando. Saldrá pronto, pero no tenemos fecha. Lo que se viene es una colaboración con La Banda MS.

¿Cómo surgió la colaboración con Grupo Frontera?

Y: Fue el día que conocí a Édgar Barrera, él es compositor para este grupo y también productor. Estaba haciendo temas nuevos y le pusimos voces a Frágil. Se lo mandamos a Frontera y gustó muchísimo. Así surgió la idea de grabarlo completo y hacer un video. El videoclip lo hicimos en un día y en una semana se publicó. Ellos se sintieron muy cómodos con nuestro trabajo y no lo podíamos creer.

Su historia

Los padres del trío son originarios de Michoacán, México, y emigraron a Estados Unidos cuando Armando tenía tres años. Se instalaron en Yakima, Washington, donde nacieron sus otros dos hermanos. A los 10 años conocieron el trabajo de recolección de manzanas, cerezas y peras, pues su papá los llevaba. A la revista Rolling Stones le contaron que el primer acercamiento a la música lo tuvieron gracias a su progenitor. “Él tenía un grupo con sus hermanos y comenzó a llevarme a los ensayos. Uno de mis tíos me enseñó a cantar y a hacer la segunda voz, y otro me enseñó a tocar el piano. Hace unos años aprendí a tocar la guitarra por YouTube”, cuenta Mando, como llaman cariñosamente al mayor de la agrupación.

Yahritza, quien es la que en su mayoría escribe las letras, creó el primer single a los 13 años, pero por pena no lo quería mostrar. Ahora está orgullosa de todo lo logrado junto a sus hermanos.