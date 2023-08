Andrea Aguilera: Supra guapa, supra entregada

Viajó con un sueño y regresó convertida en una de las mujeres más bellas del mundo. Andrea Victoria Aguilera Paredes es la actual Miss Supranational, concurso de belleza que forma parte de los Grand Slam, categoría que reúne a los cinco certámenes más importantes del mundo.

La ventanense de 22 años mide más de 1.80 y tiene un rostro que cautiva cualquier cámara. No es la primera vez que impresiona con su belleza y forma de ser al mundo, en 2021 fue la primera finalista del Miss Grand a nivel global.

Con su nueva banda y corona está llena de planes, los cuales recién comienzan a tomar rumbo puesto que está en el proceso de registro y trámites necesarios para que recorrer el mundo cuando su organización se lo solicite.

La reina de belleza asegura en esta entrevista a EXPRESIONES que su plan principal es entregarse a disfrutar este año y hacer su mejor esfuerzo para representar al país. En el rooftop Lu’um, ubicado en vía a la Costa, la representante de la belleza ecuatoriana posó para nuestra cámara, llena de la seguridad y sensualidad que la hicieron sobresalir.

El 14 de julio fue su gran coronación, en el Anfiteatro Strzelecki Park de la ciudad de Nowy Sącz, Polonia. Allí, frente a candidatas de 65 países, Andrea se convirtió en la portadora del título. Viajar al país sede es una de las actividades que realizará pronto.

Se la nota agitada y llena de pendientes por las dudas que le surgen desde el extranjero.

Nayelhi González: “Me aplaudo por ser la mujer que soy” Leer más

Andrea Aguilera Fabián Sesen// Cortesía

¿Quién le lleva su agenda?

El Miss Supranational. Ya no manejo mi agenda, no manejo nada. Bueno, sí. Mis redes. Me estoy dejando llevar por todos.

¿Ser reina es que le manejen la vida?

No. Para nada. Pero hay otras cosas de las cuales preocuparte, por ejemplo, seguir cuidando de tu cuerpo y tu mente. Ahorita estoy enfocada en mejorar el uso de mis redes sociales, que es la mejor manera de llevar mi mensaje y darnos a conocer. Nos encontramos en la etapa denominada ‘Homecoming’, que es la de recibimiento y activarnos en todos los sentidos. Las organizaciones saben cómo manejar tu agenda completamente.

Anteriormente ganó el Miss Grand y ahora el título de Supranational, ¿Cómo se adapta a cada reinado?

Desde siempre he sido estudiosa y la manera de hacerlo es informándose y leer. Tienes que estudiarlos a cada uno. Incluyendo verme cada uno de los reinados desde que iniciaron en 2009. También hay que ver los detalles que hizo que cada reina sobresalga y qué ha sido de sus vidas luego del certamen. Cada uno tiene sus características.

Antes de entrar de lleno al Miss Supranational, ¿cómo resume su etapa en el Miss Grand?

No sé si sea muy importante hablar de otro certamen, porque es competencia. Pero en el año de mi anterior concurso de belleza surgieron algunos trabajos con marcas y volví a mi trabajo anterior aquí en Ecuador. Eso fue lo que hice. Esta experiencia me sirvió millón.

Ahora que volvió al país, ¿la volvieron a llamar a Soy el mejor? ¿Participaría en un nuevo reality?

No. Siento que no es lo mío.

Clan Kardashian: Un historial de cirugías plásticas Leer más

Ser médico es su sueño, pero ahora estudia Negocios Internacionales. ¿Cómo van ambas carreras?

Detuve mis estudios en medicina en el 2021 por el anterior concurso de belleza. Tenía que solventar mis gastos, más el concurso y el tiempo, no me permitía entregarme al ciento por ciento. Ahora tengo nuevas oportunidades en mi vida y estudio Negocios. Estaba por lanzar mi marca de joyas, espero hacerlo en este año.

¿Cómo nació la invitación para este certamen?

Tahíz Panus me hizo la invitación hace un año, pero tres o cuatro meses antes recién acepté. Estaba enfocada en mi carrera y lo que me hizo decidir fue el lanzar mi marca de joyas, ya que sería una buena exposición y mi imagen crecería. Representar a Ecuador es una de las cosas más bonitas que me ha dado el destino.

Usted tiene muchos fans gracias a los concursos en los que ha participado. ¿Cómo se comportan?

Depende de cómo lo manejes. Son muy leales y siempre están para ti. Si no pueden comprar algún artículo, al menos lo comparten en sus redes y eso siempre va a sumar.

Su marca parece que está ya construida. ¿Cómo avanza este lanzamiento?

Está en un 70 %. Ahora debo adaptarme a la rutina y estaría lista en unos tres meses más.

Xiomara Silva: La dueña de su propio mundo de Barbie Leer más

Andrea Aguilera, Miss Supranational Fabián Sesen// Cortesía

Un trabajo de reina

¿Guayaquil va ser su ciudad sede?

Realmente no tengo un lugar establecido. Estoy esperando que me den la visa y me regreso a Polonia. Ya estoy invitada a algunos países y no voy a tener mucho tiempo para estar en uno. Cada país es mi sede.

¿En qué consiste este trabajo?

Tengo un contrato con muchas cláusulas, entre esas estar 100 % para la marca. Soy la embajadora de Miss Supranational. Soy una reina caritativa, interesada en la labor social. Mi contrato es de dos años.

¿Quiénes son sus nuevos jefes?

Tahíz y Miguel Panuz siempre van a estar en mi camino. Son personas maravillosas. Andre Sleigh y Gerhard Parzutka von Lipinski, el director creativo y el dueño de Miss Supranational, son quienes tienen la última palabra.

¿Cuál es su meta en este año?

Empezar una fundación y cumplir con 50 casos sociales durante este año de trabajo. Aportar de cualquier forma.

Andrea Aguilera. Fabián Sesen// Cortesía

Fotos y maquillaje: Fabián Sesen (IG: @fabiansesenstudio).

Producción: Alejandra Cereceda (IG: @alecereceda83)

Peinado: Efraín Zurita (IG: @efrazurita_hairmakeuppro).

Vestuario: KJ Handmade Love (IG: @kjhandmade_ec)

y Loli Lolita (IG: @lolilolitaecuador).

Joyas y accesorios: Victoria Reshuan (IG: @vr_jewellry).

Abrigo: Diana Vera (IG: @dianaveram).

Locación y catering: Rooftop Luum c.c Bamboo Plaza (ig: @luumrooftoop).