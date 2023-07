Ser Barbie es una cosa de grandes y se hace en grande. Así lo supo Xiomara Silva desde que tenía 6 años y su primera muñeca fue robada en el portal de su casa. “Yo estaba lavándole su ropa en el patio de la casa y, lamentablemente, se me la llevaron cuando entré a comer. La dejé a la entrada y cuando salí ya no estaba”, recuerda con algo de pena la protagonista de esta historia. Su ilusión por el rubio y estilizado personaje no perdió vigencia y cuatro años después comenzó esta colección que, décadas después, no ha perdido ni un poquito de fuerza.

Xiomara tiene 44 años, dos hijos, 400 muñecas e innumerables objetos que hoy son su gran tesoro. Uno que, gracias a su dedicación y cuidado, se está exhibiendo en un museo temporal (estará hasta el 18 de agosto), exclusivo de este juguete, en la ciudad de Quito.

La emoción que ha provocado la nueva cinta de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera, es el detonante para que esta exhibición se levante en el centro comercial Plaza Las Américas desde ayer. Pero en casa de esta asesora de moda, el rosa encendido siempre ha estado presente, es parte de su vida.

Que Barbie tenga una sucursal criolla cerca de la Mitad del Mundo lo hace aún más especial, puesto que en su hogar, al abrir la habitación en donde guarda su colección, es posible revivir su historia y su fantasía. “Es mi lugar de escape y de sueños”, explica la ecuatoriana. Eso sí, tras cerrar la puerta todo está decorado en blanco y negro. “El rosa Barbie es mi color favorito, pero no hay que abusar”, señala.

Xiomara va vestida con un saco sastre de este tono y zapatos deportivos. Estaba guardando sus preciados objetos para terminar el montaje del museo, que nació como propuesta por parte del centro comercial. Hoy ya está abierta al público y ella estará presente para dar las explicaciones pertinentes.

zx Estas son tres Barbies clásicas de los años 60. La del medio es la primera Barbie que salió, su valor en el mercado es de $ 10 mil. La de la foto es una reedición de décadas atrás. Karina Defas// EXPRESO

La Barbie Fancy Fashion de 1981 fue la que le sustrajeron desde su patio, y que ahora, como adulta, pudo recuperar. “Fue difícil tenerla nuevamente. Compré todo por separado. Primero la muñeca y luego la ropa. Todos sus atuendos los he encontrado en Internet. A veces toma mucho tiempo completar las ediciones más antiguas”, señala. Para esto las redes sociales y los foros especializados son sus mejores aliados.

¿Alguna vez ha dejado de jugar con muñecas? Pues la respuesta que da es un no rotundo. Es más, hizo de esta afición su trabajo. Tiene una boutique y una clientela a la que cuida como a sus barbies. “No pude conseguir la carrera de Diseño de Moda, pero tengo una tienda de ropa y me encanta vestir a las muñecas de carne y hueso. A cada una de las personas les busco sus accesorios, sus zapatos, les combino las prendas. Que todo vaya a juego. La gente adulta es como mis barbies”, asegura la mujer de larga cabellera negra. Afirma que nunca ha querido ser rubia y que siempre intenta tener muñecas con su color de pelo, pero son difíciles de conseguir. “No hay muchas pelinegras”.

La inclusión es importante en el mundo Barbie. Karina Defas// EXPRESO

Bañarlas, peinarlas, limpiarles el polvo y lavar sus prendas es algo habitual en su rutina y su forma de desestresarse. Siempre ha hecho esto con sus muñecas, incluso cuando vivió en España y tuvo que guardar solo 40 de ellas en su pequeño piso en ese país. “Junto con mi prima Jenny Vázquez, las hemos tratado casi como si tuvieran vida. Nos turnamos para completar las colecciones”.

Ser tan polifacética como la estrella de la empresa Mattel es su sueño y cree que lo ha cumplido. Sus hijos son sus cómplices. Aunque han preferido los juegos electrónicos, siempre que llega algo nuevo le ayudan a armar y a compartir este proceso en TikTok. “Lo empecé hace poco y me gusta muchísimo comentar esos secretos para comprarlas. Es difícil la tarea de conseguirlas”.

Una de las últimas de su colección es precisamente la de la película, la Barbie de la protagonista Margot Robbie. “Ya la tengo y es una de las más importantes para el museo. El sueño de todos siempre fue verla cobrar vida y ella es la actriz perfecta”.

Hoy, esa pequeña nacida el 19 de julio de 1979 es feliz. La premier en Ecuador fue el día de su cumpleaños y también la inauguración del museo al que le ha puesto mucho empeño. Vestida de rosado, vivió este evento que le hace decir que vive la fantasía.

La edición de Marilyn Monroe es una de las de mayor peso para los coleccionistas. Karina Defas// EXPRESO

