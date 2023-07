Entre el 2022-2023 fue el período más especial en la vida de la esmeraldeña Nayelhi González. Su cargo como Miss Ecuador concluyó el pasado 1 de julio, cuando en la ciudad de Santo Domingo le pasó la corona a la guayaquileña Delary Stoffers.

La farándula en Ecuador debe dar un giro de timón Leer más

Pero su trabajo llevando esta joya no estuvo solamente vinculado al glamour de las pasarelas, los eventos de gala y sesiones solemnes. Ella estuvo en campo, dejando de lado su tacones y bandas para poner el hombro en la ayuda social, especialmente en su provincia.

La licenciada en enfermería fue parte del Miss Universo el 4 de enero, en la ciudad de Nueva Orleans. Allí hizo contactos y amigos, lo que le ha comenzado a traer varias buenas nuevas para su futuro.

Además está definiendo poner en marcha la beca de estudios a la que se hizo acreedora. Está segura que quiere continuar por la línea de salud, como licenciada en Enfermería.

“Hay que reflexionar de lo que nos quejamos, hay gente que realmente la está pasando muy difícil”, expresa en esta entrevista en la que nos cuenta su labor tras las últimas catástrofes por las lluvias en la Provincia Verde.

Nayelhi González Wolf Studio//Cortesía

La entrevista

¿Cómo empezó este trabajo de rescate y ayuda a Esmeraldas en el territorio inundado a principios de junio?

La labor social forma parte del perfil de una Miss Ecuador. Lo viví después de esos difíciles días, de fuertes lluvias que azotaron a mi provincia. Cuando vienes de una tierra que te duele, solo puedes reaccionar en ese instante. Ese mismo día salí a trabajar con la gente damnificada, que fueron más de 2 mil familias a nivel de toda la provincia. Soy una miss que puede dejar los tacones y un buen outfit para ir a trabajar en territorio y darle la mano a todo el mundo. Más allá de una banda y una corona, también hay que ponerse en la posición de la gente que lo necesita.

Si no hubiera sido Miss Ecuador y siguiese como enfermera en su ciudad, ¿cómo hubiera ayudado?

Dentro de toda esta emergencia, había mucha entrega del personal médico, así que hubiera puesto mi mano con mis conocimientos en enfermería.

Cuándo ocurrió esta catástrofe, ¿dónde se encontraba?

En mi ciudad, Esmeraldas. Fue el domingo 4 de junio y efectivamente vi los videos y me puse en contacto con un grupo de jóvenes y fuimos a ayudar. Lancé una campaña a través de Instagram para recolectar víveres y bienes para donar, y tuvimos mucha gente ayudándonos dentro y fuera del país. Tuvimos varios centros de acopio. Yo no comparto que algunas personas se tengan que beneficiar del dolor ajeno y por esto tomé la decisión de liderar varios centros de acopio por mi cuenta para llevar la ayuda directamente a Guayaquil, Santo Domingo, Machala y mi propia casa.

¿La ayuda no estaba llegando?

Lo que sucede es que trabajé con un grupo de jóvenes en la parte céntrica de mi ciudad, pero en el transcurrir de los días me di cuenta de que algo no me gustaba y decidí no formar parte. Así supe que podía ayudar por mi cuenta. No hay que sacar ventaja ni soy partidaria de camisas políticas. Mi familia me dio mucho la mano.

¿Cómo se encuentra su ciudad, su provincia?

Como sabemos, a Esmeralda le falta desarrollo y los barrios del sur de la ciudad fueron los más afectados por el río que creció varios metros y cubrió cientos de casas. Las familias perdieron absolutamente todo y varias durmieron en los techos. Ahora ya todo está bien, el río está en su cauce, pero la destrucción aún se aprecia. No es lo mismo verlo por redes sociales.

Miss Universo: Ecuador destaca por su pasarela y estilismo, según expertos Leer más

Nayelhi González Wolf Studio//Cortesía

¿Cuál es su sensación al llegar a la zona cero?

No es fácil ver a tu provincia sumergida en tanto caos. Es golpe tras golpe en el que cae Esmeraldas y no nos podemos levantar.

¿Cómo está el ánimo de los esmeraldeños?

Estamos pasando momentos difíciles, pero hay algo que nos caracteriza: avanzamos pese a la dificultades. Nos duele mucho lo que se vive a diario. Estoy agradecida con todas las personas que nos dieron la mano, como la fundación Ferrnove, la fundación Somos y la organización Ñaños en Italia.

¿La gente la ve como una verdadera líder?

Soy una mujer referente y creo que estoy dejando un legado como Miss Ecuador, trabajando con mucha disciplina y constancia.

¿Qué le quisiera heredar a los niños de su provincia?

Si estuviera en mis manos, me gustaría dejarles una Esmeraldas segura, que tenga oportunidades. Todos buscamos eso. Incluida yo.

¿Le interesaría hacer política?

Desde que empecé en esto, me han hecho esta pregunta y mi respuesta ahora es que no me veo como política. No sé qué pasará en el trayecto, ahora es un no. Siempre dicen que para ayudar a tu gente tienes que estar en el poder, pero también se puede estando detrás. Y yo lo hice.

¿Cómo describe su año como Miss Ecuador?

Fue un año de cosas maravillosas, de experiencias lindas, tengo el amor de todo un país. Me llevo anécdotas, aprendizaje y recuerdos. El Miss Ecuador es una escuela que cambia a las personas que ingresan, salimos con una voz diferente, liderazgo y un futuro.

¿Quién es ahora Nayelhi González?

Me miro al espejo y me aplaudo por ser la mujer que soy. Yo tapo mis oídos de lo que dice la gente y me repito que creo en mí. He dejado un legado en mi año y no tiene un pago. Cambié y evolucioné demasiado. Esto fue el sueño de todo un equipo, al que yo le llamó ángeles. No tengo como pagarles tanto amor y cariño.

¿Qué viene en el futuro? ¿Entrar a la televisión?

No me ha llegado la propuesta, pero no le digo que no. Yo estoy enfocada en mi carrera como modelo, internacionalizarme. Voy a viajar y concretar los contactos que hice en el Miss Universo. Es lo que viene para mí. Me encanta lo editorial y sueño mucho con estar en los fashion weeks. Ha servido positivamente ser Miss Ecuador.

Delary Stoffers Villón: Mitad huancavilca, mitad vikinga Leer más

Nayelhi González. Wolf Studio//Cortesía

Fotos: Wolf Studios Ecuador (IG: @wolfstudiosecu).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Efraín Zurita (IG: @efrazurita_hairymakeuppro).

Vestuario: Boomcrush by Daniela Barriga (IG: @boomcrushshop).

Joyas: Carolina Valencia (IG: @carolinavalenciajewelry).