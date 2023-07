Una noche es una chica normal. A la mañana siguiente es la mujer más bella del Ecuador. Ahora los ojos del país están puestos sobre ella. “Fui tendencia en Twitter”, dice sorprendida la nueva Miss Ecuador mientras camina a uno de los cambios para esta producción fotográfica con EXPRESIONES.

Ha aceptado que por lo menos, durante este año, su nombre dejará de ser Delary Stofferz (23). La banda que lleva encima es parte de su identidad.

La guayaquileña, modelo profesional y estudiante de Administración de Empresas se ha impuesto la misión de ser una embajadora de Ecuador.

Miss Ecuador 2023: Así es su corona oficial Leer más

Delary Stoffer Villón G7pro (IG: @g7proec)

Hay una pregunta importante que hacerle. ¿Cómo debe el país pronunciar su nombre?

¡Es cierto! (risas) A veces le ponen el acento en ‘ry’ y no es lo correcto. Se hace énfasis en la primera sílaba, ‘de’. Y mi apellido se pronuncia como se lee. Y mi nombre completo es Delary Georgette Stoffers Villón.

En el mundo del modelaje empezó muy pequeña, y tiene ya casi 10 años de carrera. ¿Cómo la descubrieron?

Estoy en este mundo desde los 14 años. A esa edad tuve mi primer curso de modelaje. Mi mamá, preocupada de que sea alta y como me estaba encorvando y tenía mala postura, me inscribió en uno. Empecé a trabajar a los 15 años. Inicié en la academia Klasse. Al principio eran desfiles, poco a poco comencé en las campañas.

Era una adolescente, ¿cómo se llevaba con la moda y el maquillaje?

La verdad es que siempre he sido sencilla en esa parte. En mi vida cotidiana no uso casi nada de maquillaje. Como modelo, siempre estoy lista para algún casting, uso tonos muy neutros como blanco, negro y beige, cabello recogido y estoy arreglada. En los concursos de belleza he aprendido más y a hacerlo yo misma.

¿Qué le decían sus compañeros del colegio Liceo Gregoriano?

Ellos muy felices siempre y vivieron el proceso conmigo. En el tercer año empecé esta carrera, vieron mi cambio físico y cómo empezaba la internacionalización. En el último año de bachillerato ya estaba haciendo los preparativos para irme a modelar al extranjero. Me veían en las vallas, en las revistas. Me preguntaban qué tenía de novedades, porque en publicidad siempre se trabaja con muchos meses de anticipación. Dos amigos comenzaron también en este mundo. Fue lindo. El colegio realmente fue una etapa muy linda de mi vida.

¿Qué tipo de alumna era?

Ni buena ni mala. Los estudios eran para mí importantes, pero siempre sacaba mejores notas en las materias que me gustaban. Las de Ciencias Sociales eran mis favoritas. A veces Matemáticas. También Educación Física. Te cuento que de pequeña era muy inquieta y por eso me cambiaban de escuela. En el colegio fui muy tranquila, pero con mi gente puedo ser muy extrovertida.

Miss Ecuador 2023: Conozca todos los detalles de la gala final Leer más

Delary Stoffer Villón G7pro (IG: @g7proec)

¿Cómo se vincula el modelaje con la administración de empresas?

Como modelo me di cuenta de que estás muy ligada a los conceptos e ideas que tiene la compañía. Y eso me gustó.

Siempre señala que no está muy al tanto de sus redes sociales. Sin embargo, durante el reinado ya tenía 14 mil seguidores (y hasta el cierre de esta edición más de 46 mil). ¿Por qué esto?

Con el Miss Ecuador, las personas me han ayudado bastante y han sido mi motivación durante todo el concurso. Las palabras de aliento son las que me dan ánimo. Aquí seré sincera, ando poco en mi celular. Me puedo demorar hasta un día en responder WhatsApp. Con mi mejor amiga hablo poco. Soy mala con las redes sociales.

¿Y si algún galán le envía ‘fueguitos’ por Instagram?

No hay galán por el momento. Pero si los envían, no me voy a dar cuenta o quizá lo vea muy tarde (risas). Te aseguro que soy muy extrovertida con mis allegados y me gusta armar eventos y fiestas para pasar con mi familia o mis amigos. Cuando estaba en el ‘cole’ yo organizaba todo, pero me daban poco permiso y no iba. Eso me salvó de muchas, era un poco inquieta.

¿Era popular por esos años?

Más o menos. Por lo alta y todo eso.

¿Le pusieron apodos?

Sí. Me decían palanca de río hondo y esas cosas. Nunca me molestó. Eran bromas de mis amigos. Agradezco también haber tenido mucha autoestima. Mi mamá siempre me ayudó a ser muy crítica conmigo y a verme con virtudes y defectos. Así sabía diferenciar lo bueno y lo malo. Como modelo, te entrenas mucho más para los rechazos. Haces muchos castings y tienes muchas negativas. Cuando en una campaña te dicen que no, es porque no encajas en su campaña no porque tengas algo malo. Fui parte de Elite Model.

¿En qué países ha trabajado?

Tenía 17 años cuando salí del país a trabajar. Fue uno de los retos más grandes de mi vida, porque aquí salía poco, pero luego estaba tomando el metro en Estados Unidos, España, Alemania e Inglaterra. Alemania fue el país en el que más me gustó trabajar. Aunque son muy estrictos, siempre tienen buen ánimo y les gusta que la jornada del trabajo sea ligera y alegre. Tienen un concepto distinto. Estuve viajando entre estos países y Ecuador por casi tres años.

Delary Stoffer Villón G7pro (IG: @g7proec)

¿Trabajó en Países Bajos?

Mi familia paterna es de allá y aunque conozco no he trabajado ahí. Uno de mis planes es vivir allí un tiempo. Me gusta Europa pero soy 100 % cálida y 100 % latina. El sol, la comida de acá. Todo lo de mi país.

¿Qué dijeron sus abuelitos holandeses?

¡Uy! Están muy felices. Entré al Miss Ecuador porque, cuando yo estaba pequeña, él le dijo a mi mamá que yo sería Miss Ecuador. La verdad no estaba en mis planes, pero lo decretó él. Falleció cuando era una niña.

¿Es más huancavilca o vikinga?

Soy las dos, pero Ecuador es mi casa.

Antes también fue parte de Miss World. ¿Por qué se retiró?

Mi año fue el 2020 y fue muy complicado. Yo tengo asma y preferí retirarme por cuestiones médicas, pero fue una experiencia que me hizo conectar mucho más con mi país porque fue el año que regresé.

Ahora es Miss Ecuador, ¿podrá seguir con las campañas?

Me gustaría equilibrarlo. Ojalá se puede conseguir. Ahora me puliré más en inglés, en pasarela y en mi cuerpo. Iré entregada y estoy armando mi estrategia. Téngalo por seguro.

En contra del racismo

La designación de Delary Stoffer trajo un debate peliagudo en Twitter. Un comentario del usuario @JennyHossman, comparaba a la actual miss con Nayelhi González, soberana saliente. Este decía: “Al fin volvemos a tener una #MissEcuador2023 con porte de reina. Ya era hora después de tantos adefesios que se eligió antes con tal de agradar al indigenismo, a los afros o aún poco de gente que no sabe de belleza. Delary Stoffers está guapísima”.

Al fin volvemos a tener una #MissEcuador2023 con porte de reina. Ya era hora después de tantos adefecios que se eligió antes por tal de agradar al indigenismo, a los afros o aún poco de gente que no sabe de belleza. Delary Stoffers está guapísima. pic.twitter.com/j0EofjVTIw — JennyHossman (@JennyHossman) July 2, 2023

Los cibernautas acusaron al comentario de “racista” e “innecesario”. Incluso Nayelhi lamentó que sigan existiendo este tipo de pensamientos. Delary también los rechazó. “Considero que la belleza está en la cultura y diversidad de cada una de nosotras. Nos define bellas lo que tenemos por dentro. Para mí estos comentarios son de alguien sin criterio y que no ha forjado sus valores y principios. Nayelhi es mi amiga, es guapísima y tiene un corazón increíble”.

Barbie: Vietnam censura la película de Margot Robbie Leer más

Increíble ver tantos comentarios racistas después de la noche final del #MissEcuador2023 .

Siendo sincera jamás pensé que mi noche como Miss terminaría así, pero me quedo con lo bueno, con los mensajes de amor, esos son más y valen la pena atesorar. Gracias por el apoyo. 💛💙❤️ — Nayelhi González 🇪🇨 (@nayegonzalezu) July 2, 2023

Fotos y videos: G7Pro (IG: @g7proec).

Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje: Jonathan Samaniego (IG: @jonathansamaniegooficial).

Peinado: Efraín Zurita (IG: @efrazurita_hairmakeuppro).

Vestuario: D’mori Boutique multimarca (IG: @dmoriboutique).

Joyas: Victoria Reshuan Joyeria y Accesorios(ig: @vr_jewellry).

Locación: Hotel del Parque (IG: @hotel_del_parque).