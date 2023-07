EXPRESIONES se suma a la celebración de Diario EXPRESO por la Fundación de Guayaquil. Como suplemento de espectáculos de este medio, pedimos a expertos que expongan sus puntos de vista acerca de la farándula en Ecuador y cómo convertirla en un aporte para la ciudad.

Todos coinciden en que urge un cambio como opción de esparcimiento para el consumidor, en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Ofertas que entretengan sin dejar del lado el contenido y la calidad en sus producciones.

HAY QUE DEJAR DE LADO EL ESTILO PUEBLERINO

Para Jorge Luis Pérez, la vulgaridad debe ser erradicada en los espacios de farándula. EXPRESO

“Los espacios de farándula de nuestro medio (tradicionales y digitales) deben innovar cuanto antes. Decepciona observar que los datos confirmados son casi inexistentes, los contenidos se basan en rumores, suposiciones y comentarios negativos sobre los personajes mediáticos. En ciertos casos, incluso, ponen en tela de juicio las producciones televisivas. Eso debe detenerse ya. Otros aspectos que deben dar un giro son el tratamiento de la información y los personajes involucrados. Es necesario dejar de lado el vocabulario descarado y vulgar, cargado de apodos desagradables contra los protagonistas de la nota, con serios errores de sintaxis y dicción. Eso ubica al periodismo de farándula en un estilo pueblerino y barrial. El sentido estético se esfumó".

"Desde mi punto de vista, los contenidos de farándula vuelven a estar en pañales, carecen de nivel crítico, pero se desbordan de opiniones subjetivas y crueles. No ofrecen información fresca, giran en torno a la vida personal e íntima de sus presentadores. Y, lo más lamentable, ya no entretienen. Nunca es tarde para innovar, siempre y cuando se tenga la intención para lograrlo y la creatividad que amerita”. JORGE LUIS PÉREZ (Guionista).

ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE LA PRENSA ROSA

Para Sonia Navarro es imprescindible mejorar el léxico y ampliar el vocabulario. Cortesía de Sonia Navarro

“Prensa del cotilleo, farándula, noticias de los famosos, prensa rosa y otros nombres son comunes para referirnos a los comentarios y noticias de personas públicas como artistas, deportistas y hasta políticos".

"¿Cómo mejorar esta actividad para que no quede solo como una noticia frívola o un afán de figurar? La cultura siempre ayuda. Elevar el nivel cultural de la farándula y faranduleros a través de referencias a buenos libros de literatura y películas de calidad. El buen cine y la literatura movilizan la atención de millones de seguidores. Mejorando el léxico. A veces se abusa de muletillas y lugares comunes al expresarse. Hay que evitar frases trilladas y, siempre que sea posible, evitar rumores y rescatar las cosas buenas de las personas”. SONIA NAVARRO (Psicóloga, crítica de cine, docente y escritora).

SE PUEDE ENTRETENER RESALTANDO LO POSITIVO

Johanna Drouet lleva más de dos décadas en el medio televisivo. Cortesía de Johanna Drouet

“Una de las formas de renovar los espacios de farándula y espectáculos es ofrecer contenido de valor que entretenga y brinde sano esparcimiento. Se debe entregar alternativas para desarrollar la creatividad en diversos ámbitos y resaltar lo positivo de las personas que están en el medio. Pero en varios programas observamos escándalos, peleas, polémicas y situaciones falsas. Desafortunadamente, se consume la farándula basura. He demostrado que se puede obtener buena sintonía con proyectos que destaquen las cualidades de los demás".

"Por otro lado, muchas veces se satanizan las redes sociales, pero si la virtualidad se utiliza de la manera correcta es una gran herramienta para explorar el mundo y alimentar el conocimiento y el bagaje cultural de cualquier parte del mundo”. JOHANNA DROUET (Productora de televisión)

LA CONTROVERSIA GENERA, PERO DEBE CUIDAR LA REPUTACIÓN

Carlos Zúñiga considera que hay un exceso de insultos y agresiones en los espacios de farándula. Cortesía Carlos Zúñiga

”La farándula ecuatoriana está enfocada en hacer polémica. Muchos shows de YouTube, por ejemplo, han demostrado que la gente no solo quiere ver escándalos. Allí se busca resaltar al personaje y mostrar otras aristas de su entorno y carrera, no necesariamente los problemas. Si estos contenidos buscan entretener y no destruir, se podría mejorar la percepción que tienen ante los televidentes".

"La prensa rosa tiene su forma de tratar los temas y siempre se la señala de que no investiga. Pero esta tiene que nacer de un rumor, de las opiniones o de los comentarios en redes sociales, y recopilando esta información nace un tema. Ese fue el caso de Shakira y Piqué, en la que la infidelidad por parte del futbolista resultó cierta. Ella apenas ha dado dos entrevistas en el último año. Si los periodistas hubiesen ido hasta la fuente antes de comentar, nadie hablaría de ella. Entonces, hay otros recursos".

"Los personajes de farándula locales que buscan notoriedad se exceden en insultos y agresiones. No es necesario agredir, puedes hacerlo divirtiéndote y haciendo que tu entrevistado se sienta cómodo”. CARLOZ ZÚÑIGA (Experto digital)

UNA PERSPECTIVA MÁS RESPONSABLE

Ricardo comenta que hay una proliferación de programas con contenido de baja calidad. Cortesía Ricardo Barreiro

"En Ecuador, el consumo de farándula es abrumador por parte de televidentes y usuarios digitales. Así lo vemos en los índices de audiencia y ratings. Pero también es objeto de críticas y controversias por meterse en la vida ajena, o porque su contenido solo se basa en exponer la vida privada de un personaje público. Para que la farándula sea mejor vista, es fundamental que los programas adopten una perspectiva más responsable y ética. Esto implica evitar el sensacionalismo, el amarillismo y la difusión de rumores infundados. En su lugar, deberían enfocarse en brindar información verificada, respaldada por fuentes confiables y éticas. También debería aportar más al mundo del entretenimiento que al mundo del chisme".

"La competencia por captar la atención de la audiencia en un entorno mediático y saturado como la web y las diferentes plataformas de social media, ha llevado a la proliferación de programas con contenido de baja calidad enfocados más en la forma que en el contenido y que generan una pobre calidad audiovisual. Olvidan que juegan en una cancha global (internet), donde la competencia en el sentido estético es muy elevada. Sin embargo, esto no significa que se haya perdido por completo”. RICARDO BARREIRO (Jefe de Producción y Director Creativo de Noticias)

NO SIGNIFICA AGREDIR

