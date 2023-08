ver crecer frente a las pantallas a hermanas Kardashian-Jenner ha permitido al mundo también ver sus cambios físicos. Tras sus ‘modificaciones corporales’ han surgido también un sinfín de especulaciones sobre lo que se han hecho o no.

Lasaña: Así se disfruta en el cine y la TV Leer más

Kourtney Kardashian

“Me operaron los senos, pero si pudiera regresar, no lo habría hecho. Era tan linda antes”, reveló supuestamente Kourtney al medio Showbiz Spy en 2011. “Me di cuenta de que estaba hecha para lucir de cierta manera y estoy considerando quitármelas”. No tiene ningún procedimiento quirúrgico.

Khloe Kardashian

Khloe también ha negado los rumores de que se haya hecho una reconstrucción facial completa. “Me he hecho una cirugía de nariz y la gente se enfada de que por qué no hablo más de esto”, contó en el capítulo de reunión de Keeping Up with the Kardashians en junio de 2021.

El uso de bótox no ha sido algo que le haya gustado, por lo que prefiere los rellenos dérmicos, los cuales son inyecciones que rellenan las arrugas y suavizan las líneas del rostro.

Jamie Lee Curtis, reflexiona de su experiencia con las drogas Leer más

Kim Kardashian

Kim ha sido muy abierta sobre los procedimiento y cirugías que se ha hecho. Del bótox dijo a la revista Allure en 2022, que “ha sido un poco”.

La famosa forma de su trasero se lo debe a la aplicación de inyecciones con cortisona, por el hundimiento en uno de sus glúteos tras un trasplante.

Tras sus embarazos, también se sometió a unos tratamientos estéticos no quirúrgicos que consisten en el estiramiento de la piel de todo el cuerpo. Se llama ultraskintight, y se lo realizó en 2017.

Kendall Jenner

Kendall nunca ha hablado públicamente sobre hacerse una cirugía plástica. Sin embargo, en 2017, cuando cerró momentáneamente su Instagram, se especuló que se trataba por una reconstrucción facial. Esto surgió luego de una transmisión en vivo junto a su hermana, en el que hablaban de maquillaje y mostró que no usa regularmente productos en los labios, solo brillo. Esto se sacó de contexto con un par de capturas de pantalla y se creó un rumor que ella luego negó. “Es todo tan agotador. Como modelo, ¿por qué tendría que reconstruirme la cara? Ni siquiera tiene sentido”.

Kylie Jenner

La menor del clan compartió la razón de su decisión de realzar sus labios en el programa de telerrealidad en 2021. “Eran muy pequeños y nunca pensé en eso hasta que tuve uno de mis primeros besos y un chico me dijo: ‘Oh, Dios mío, eres tan buena besando, pero tienes labios tan pequeños’, o algo por el estilo. A partir de ese momento me sentí incapaz de besar”.

En 2015 fue la primera vez que usó relleno de labios. Además se ha hecho rellenos en los pómulos.

Hace pocos días comentó que lo que lamenta es haberse aumentado los pechos a tan temprana edad (19 años). Ella tenía apenas 6 meses de la intervención y quedó embarazada de su hija Stormi. “Eran hermosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y solo desearía, obviamente, nunca haberlo hecho para empezar. Recomendaría a cualquiera que esté pensando en ello que espere hasta después de tener niños”.