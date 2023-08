Fernanda Salgado, entre lo fashion y lo fitness

"Ser una inspiración me satisface”.

Creatividad, trabajo duro y mucha disciplina son parte del día a día de Fernanda Salgado. Le gusta sentirse activa. Y en ese estilo de vida, ella va inspirando y demostrando a más personas que nunca está de más cumplir con varios roles a la vez.

Es mamá, esposa, creadora y diseñadora de la marca de moda Lula Kirei y también es instructora de varias disciplinas fitness. “Me siento superafortunada de poder trabajar en las cosas que me gustan. No podría dejar algunas de las dos, porque entonces no sería yo”, confiesa.

En diálogo con SEMANA, nos habla cómo ese lado polifacético le ha impulsado a cumplir más objetivos.

Moda con identidad

Podría decirse que la creatividad la lleva en la sangre. O también, que le resultó un destino difícil de evitar cuando creció rodeada de talento. Fernanda viene creando moda desde pequeña. El sonido de las máquinas de coser de su abuela y el contacto con las telas la inspiraban.

En los tiempos de universidad, perteneció a la primera promoción de diseñadoras de moda de la Metro. Y con el título bajo el brazo, se dedicó a crear diseños para tienda departamentales, e incluso, también a ser docente en la carrera de Diseño.

Durante la maternidad y con el nacimiento de su hija Luciana (Lula), es cuando decide ingresar a la industria con su propia marca: Lula Kirei en el 2012, y ya lleva en su haber un recorrido por pasarelas locales e internacionales como el New York Fashion Week 2019.

Su admiración por las texturas y tejidos ancestrales de las diferentes comunidades de Ecuador se refleja en sus propuestas. “He trabajado con varios artesanos del país, como los de Cotacachi... El trabajo ha ido hombro a hombro. Juntos hemos visto colores y tejidos, para que sea más personalizado”, explica.

De ahí que en su taller, las propiedades de la tela dictan cuál será su destino. Chaquetas, vestidos, faldas y más son las diferentes tipologías con las que viste el cuerpo femenino. En el camino también fue abriendo paso a otras técnicas como el estampado sublimado, pero sin dejar los detalles ecuatorianos.

“Creo que el mayor desafío fue imponer lo “Hecho en Ecuador” en la mente del consumidor. Irónicamente, fue más valorado en el extranjero, y por eso, me invitaban a otras ciudades como Miami, París, Los Ángeles o Nueva York, para mostrar mis diseños...”, explica. Sin embargo, con el tiempo, y sobre todo en pandemia, los ecuatorianos empezaron a mirar más los diseños locales. “Incluso, más diseñadoras se lanzaron a incorporar tejidos ancestrales...”, dice orgullosa.

Además de estas propuestas, se anima a incorporar el cuero vegano y denim reciclado en sus colecciones cápsula que luego son lucidas por reinas de belleza como Nayeli González, artistas de la talla de Pamela Cortés, Gaby Villalba, e influencers life style como Karol Noboa y más.

"Es una asesoría completa que les doy, desde lo fitness hasta en su imagen". Cortesía

En la vida activa

Desde Instagram, sus ejercicios de entrenamiento funcional han ejercido influencia en jóvenes y adultas que buscan priorizar momentos para sí mismas. Es un poco de lo que ella vivió. El deporte transformó sus días. “Eso empezó hace un poco más de diez años, cuando cumplí 30”, recuerda. Y añade: “Al principio fue por un incentivo de mi esposo, a quien también le gusta la vida activa, pero luego me fui metiendo más en el asunto”. Se capacitó en varias disciplinas. Y hoy es instructora de spinning, TRX, funcional training y personal trainer.

“Hay muchas mujeres que vienen en busca de ayuda con objetivos específicos. Me alegra que puedo unir dos facetas que me satisfacen. Es una asesoría completa que les doy, desde lo fitness hasta en su imagen”. Antes de la pandemia, manifiesta que daba clases en algunos gimnasios. Sin embargo, uno de sus proyectos más recientes fue el lanzamiento de clases vía Zoom, que lo viene desarrollando junto con dos amigas más. Todo se dio tras el cierre de los gimnasios durante la COVID-19, eso hizo que ellas vieran la plataforma virtual, como la mejor forma para ponerse en movimiento y de manera segura. “Tengo alumnas que se mantienen desde el 2020 hasta ahora. Y hay quienes se conectan desde otros países, como Argentina, Canadá... Ha sido superchévere”. Los ritmos que suenan mientras se ejercita son parte de la motivación y concentración para las chicas que se ejercitan desde casa. “Ser una inspiración me satisface”, concluye.

