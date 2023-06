Desde los escenarios de concursos de belleza hasta el famoso Pier59 Studios de New York han sido la pasarela donde ha destacado Doménica Alessi.

Con 1,75 m de estatura y gran dominio escénico se hizo acreedora del título Miss Supranational Ecuador 2024, con el cual viajará a Polonia para competir con más mujeres del mundo.

Dice que el trabajo con diseñadores ha hecho que se vincule cada vez más con la moda. Es así que durante sus actividades como miss diálogo con SEMANA para revelar las claves de su estilo.

Fan de la moda quiteña

Ver a Doménica coordinando obras sociales es habitual en su día como Miss Supranational Ecuador 2024. Pero esta dedicación y entrega hacia los más vulnerables viene desde la niñez.

Mientras ahonda en las anécdotas de su infancia, en donde junto a su madre ayudaba a gente en situación de calle, se aprecia que su imagen va más allá de lo que viste.

“Para mí la ropa es un complemento más”, dice. Pues su esencia es lo que mejor lleva puesto.

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar su portafolio importante sobre la pasarela local e internacional. Desde desfilar en el New York Fashion Week hasta modelar para talentosas diseñadoras ecuatorianas como Milu Espinoza, María Gracia Robles y más son parte de su experiencia.

Hoy, en su faceta de miss, abraza todo ese bagaje para la construcción de su estilo. Por eso sabe lo que le queda bien y elige a conciencia. “Valoro mucho el diseño ecuatoriano, pero sobre todo el quiteño”, comenta y agrega “creo que la capital está increíblemente llena de arte, cultura y arquitectura, y eso hace que yo me sienta muy arraigada a mis raíces y tenga especial consideración con las diseñadoras que resaltan esa influencia... Es lo que quiero lucir en el evento internacional”.

De ahí que fluye al hacer las combinaciones. “Mi estilo es bastante creativo, no me quedo en algo concreto sino que busco piezas diferentes... Y eso va con lo que buscan en Miss Supranational”, comenta. A eso suma lentejuelas, transparencias, plumas, bordados e incluso prendas vintage “donde se mezcle el glamour con lo sexy”, agrega. Eso junto con su altruismo hacen que su imagen brille aún mas. “Indiferente de cómo me veo para mí es importante que nunca se pierda mi esencia”, recalca.

Cortesía: Sergio Durán

Las 3 R del diseño

Reusar, rediseñar y reciclar son parte de las tres R en el armario de Doménica. Confiesa que eso lo aprendió de su abuela. “Desde niña yo la acompañaba a los sastres para que le hagan ropa muy elegante o sino rediseñarla... Y yo ahora hago lo mismo... Busco a diseñadores”.

Es esa la razón por la que esta quiteña prioriza el uso de prendas trabajadas por mano local y que reflejen una oda a la feminidad y el glamour.

“Siento que este estilo brillante o de miss me empodera.. Yo veo a la ropa como un accesorio que nos hace sentir más confiadas... Por eso soy muy exigente con mis outfits, todo tiene que ser muy bien elegido”.

Y cuando quiere variar, transforma las prendas. “Una falda me la hacen top, por ejemplo. Y de una u otra forma ayudo a cuidar el medio ambiente sin caer en el fast fashion”.

Todo en conjunto hace que en su caminar lleve la actitud de una mujer que impone presencia.