Desde el otro lado de la pantalla aparecen reels y fotos de Carla Arcentales con diferentes looks. Su Instagram muestra un poco de la vida de ella. Su faceta como mamá, esposa, así como también la de periodista e influencer de estilo de vida.

En conversación con SEMANA, esta quiteña nos cuenta cómo ha ido construyendo su imagen en sus más de diez años de trayectoria en el periodismo, secretos de belleza y claves al vestir.

“Ser yo misma me ha servido”

Todavía recuerda la imagen que tenía al iniciar en el mundo de la TV. “Me veía menor a la edad que tenía, (22 años) Y para poder verme mucho más adulta comencé a vestir muchos blazers, a maquillarme con colores oscuros, y a peinarme con mucho más volumen... Lo que pasa es que cuando te ven muy jovencita cuesta ganarse el espacio en las noticias”, cuenta.

Para ese entonces era anchor y reportera en el noticiero de Gama. Sin embargo, mientras iba ganando la credibilidad en su espacio, se dio cuenta de que no necesitaba llevar un estilo que no era el propio, para demostrar que es una buena comunicadora.

“Empecé a ponerme vestidos, a vestir tonos pasteles... Estaba siendo yo misma, y a la larga es lo que me ha servido”, dice.

Sin perder su formalidad, se animó a apostar por prendas de distintos modelos y colores. Un punto a favor si se analiza el efecto de crear cercanía con el televidente.

Así ha ido demostrando que se puede combinar las tendencias de moda con los informativos, lo cual va en consonancia con lo que pasa en noticieros de otros países. “Como referente nombraría a las presentadoras de noticias de España, siempre lucen formales pero con un toque moderno. Como anchors nos toca subirnos al carro de las tendencias”.

Así Carla se vuelve alguien cercana que informa las noticias y, además, tiene un look a imitar.

"Mis prendas siempre están en buen estado, y la verdad no les doy mucho uso, por eso cada tres meses la pongo a la venta en mi Instagram y a buen precio". @carlarcentales

En la faceta de influencer

En redes sociales, se ve una Carla un poco informal a lo que suele verse en su trabajo. Pero hay un trasfondo. “Me permito esa informalidad porque soy embajadora de varias marcas. Desde que empecé he trabajado con alrededor de 30”, cuenta. Y añade. “Incluso, internacionales. He tenido la oportunidad de viajar a México para representar a una marca de maquillajes y perfumes. Y allá pude conocer a Alessandra Rosaldo (esposa de Eugenio Derbez)”.

Dice que esa exposición fue a raíz de que concursó como candidata a Reina de Quito en el 2014, y esto le permitió ganar seguidores. Al iniciarse en la TV, esa comunidad aumentó

Al momento tiene más de 30 mil seguidores que dan likes a sus contenidos. “Trato de postear mínimo tres veces a la semana... Confieso, que amo la moda, sigo un montón de blogs y me encanta que en el camino he podido conocer diseñadoras ecuatorianas como Florencia Dávalos, Stephanie Rodas... Y me parece súper chévere que a través de mis reels o posts , visibilizo el trabajo de la mano de obra ecuatoriana”.

En la moda circular

Sobre su armario, dice que no faltan los tonos neutros porque los puede combinar de diferentes formas. Ya sea para armar el look del noticiero como para un evento.

Algo que acostumbra hacer es el clóset sale. “Mis prendas siempre están en buen estado, y la verdad no les doy mucho uso, por eso cada tres meses la pongo a la venta en mi Instagram y a buen precio”.

De esta forma se suma a la tendencia de moda circular. “Esto lo hice, porque me di cuenta de que la gente guardaba muchos mis looks cada vez que yo posteaba. Tal vez lo hacían para inspirarse a la hora de combinar con ropa de su armario, pero qué mejor si ya tienen la prenda de referencia”, menciona.

Mamá moderna

Desde que estuvo embarazada de su hija, se acostumbró a mostrar su estilo de mamá moderna. “Siempre utilicé ropa oversize y ahora me sigo poniendo todo lo que compré en esa época, sin ningún problema”.

Su estilo no ha variado. Sigue vistiendo formal pero a la vanguardia. “Si arriba me pongo algo ceñido, abajo elijo prendas que sean un poco más flojas. Mostrar demasiado, no va conmigo”.

Al ser mamá de una nena confiesa que le divierte armarle looks y combinarlos con el de ella, o de su esposo. “Ahora hago shopping para mí y también para ella... Y de tanto que he trabajado en mi estilo, me conozco súper bien. Me demoro en vestir 10 minutos, literal”, dice. Y eso como mamá es un plus.

Sus favoritos

Truco de estilo: Para verme más alta, la basta del pantalón debe cubrir el zapato. Eso incluso estiliza las piernas. Lo que más colecciona: Tengo más de 50 perfumes. Mis favoritos son La vida es bella y Escada. Su inversión: Carteras de diseñador. Creo que a la larga son una inversión, y en cada viaje que realizo siempre compro una. Textura favorita: La seda, sobre todo en blusas porque son muy elegantes. Prendas en tendencia: Me gustan los pantalones ‘cargo’, los corsé, y el denim. Secretos beauty: Siempre me maquillo con tonos rosados.

Personal

Quiteña de 33 años. Es periodista profesional. Locuta noticias en radio Sonorama.

