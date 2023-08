Aunque a Frida Contreras se la ha podido ver en la pantalla de TV y vallas publicitarias desde hace más de una década, su trabajo casi siempre estuvo vinculado a la industria de la moda.

Es justo decir que esta actriz y modelo lleva años trabajando para ampliar sus límites, pero esa expansión nunca fue tan evidente como a inicios de 2023, cuando llegó a ser nominada por su trayectoria en los Premios Icon, en Colombia.

Es el resultado de su experimentación con el estilo propio y trabajo junto a diseñadores y fashion stylist ecuatorianos que ha conocido en el camino.

Con 87 mil seguidores en Instagram y 249 mil en TikTok, sigue ganando likes y construyendo vínculos que son claves para influenciar a través de una imagen, que más allá de las tendencias, es puro amor propio.

Fashionista al 100 %

Viene de un hogar con alma creativa. Su padre, publicista y profesor de teatro, y su madre, diseñadora de ropa, hicieron que Frida se vea influenciada por lo artístico.

“Empecé a los 8 años a actuar en comerciales de televisión, a los 11 inicié en el canto y a los 14 ya trabajaba como modelo para tiendas de ropa”, cuenta sobre sus inicios.

Lo que comenzó como un hobby en la moda se ha convertido hoy en su oficio. Cada post y, sobre todo, cada look en su Instagram o TikTok, cuenta miles de likes. La vemos en alfombras rojas, lanzamiento de marcas y shows, con estilismos de impacto. Se convirtió en su propia marca y todo lo relacionado con su imagen lo tiene bien cuidado. Aunque confiesa que si bien compone looks muy fashionistas, no se complica mucho la vida.

“No soy alta. Mido 1,65 m. Sin embargo, aprendí a potenciar mi cuerpo”, confiesa. Y añade: “Me gustan las tendencias, pero no fuerzo a mi cuerpo a caber en ellas... La clave es que cada prenda tenga la medida correcta, que me haga sentir cómoda con lo que soy y mi contextura”.

De los outfits que más le ha gustado lucir son los de alfombra roja, no solo a nivel local, sino internacional, como la de los Premios Icon, donde usó una de sus texturas favoritas, el denim. “A partir de jeans que no usaba se elaboraron una minifalda, botas y cartera... Con lo reciclado también salen cosas geniales”.

Segunda oportunidad

La clave para tener un armario variado, dice que es reutilizar la ropa, darle utilidad. Otra forma de variar el clóset es intercambiar prendas con su mamá. “Ella acostumbra a tener ropa de temporadas pasadas, y la entiendo... La moda siempre vuelve. Entonces, suelo ponerme algunos de sus pantalones de principios del 2000”. Esa práctica sustentable la llevó a crear un emprendimiento de ropa de segunda mano. “Surgió porque en redes sociales, siempre me preguntan si están a la venta los looks que uso”, dice. Y cómo dudarlo.

Frida es de estilo bien ecléctico. Un día puede lucir un vestido muy glam y otro, algo sporty chic. “Entonces pensé que sería buena idea transformar mi ropa para venderla. Creo que es una forma de recordarles a otros, la importancia de cuidar el medio ambiente en lugar de botar ropa o consumir fast fashion”.

El antes y después

Mostrarse real, sin filtros, es otro aspecto que Frida cuida mucho. “Me gusta hablar mucho en redes sociales”, expresa y gracias a esa apertura ha podido contar su historia.

“Yo tuve acné severo desde los 11 años. Fue a inicios de este año que recién mejoró... Eso me llevó a hacer videos contando mi experiencia, porque sé lo que significa. El acné puede traer muchas inseguridades, sobre todo cuando estás en este medio, en donde tienes que mantenerte fuerte”.

El amor propio la lleva a mostrar su piel, muy bien cuidada y sin maquillaje, para influenciar a las demás a que se abracen a sí mismas.

Otro aspecto que cuida, son sus rizos. “Para mí, el cabello ha sido el foco de mi estilo... Desde niña, a cualquier lado siempre lo llevaba suelto o con accesorios. Me ponía bandanas, sombreros o tiras tipo cintillos en la frente... Pero no lo aliso. El secreto es que con el cabello mojado, apliques un activador de rizos y hagas la técnica de scrunch (recoges y estiras la hebra) con ayuda de una toalla, y listo”, revela con la autenticidad que lo hace como cuando habla en TikTok o Instagram. Eso es lo que hace que cada vez más chicas se interesen por saber un poco más de su life style.

Personal

Guayaquileña de 20 años. Estudia Comunicación y Marketing Digital. Actriz y modelo. Tiene un emprendimiento de ropa de segunda mano: Unnew.

