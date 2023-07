La hora marca las 15:30. Mar Rendón ha llegado puntual a la entrevista. La cita es en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil, cuyos camerinos los conoce a la perfección. Cuelga sus vestidos y abre una maleta que está llena de zapatos y accesorios.

“En alfombras rojas y eventos visto muy girly y en escenario, en cambio, más rockstar”, comenta sobre las dos versiones al enseñar los trajes.

Mientras un auto clásico es estacionado en las afueras del teatro para la producción, ella va escogiendo elegantes trajes que ha lucido en alfombras rojas. Esta vez nos detalla el detrás de la confección de cada uno.

Se trata de piezas hechas a medida, y que se distinguen por los apliques de flores que tanto le gusta a Mar, y que en conjunto son una oda a la femineidad.

Confiesa que al producirse va su esencia como guayaquileña. “Todos saben que soy bien guayaca, y me gusta mostrar ese lado... Siento que la mujer de esta ciudad además de ser empoderada, viste siempre fresca y elegante”, agrega.

Así es como resalta cada vez que pisa el exterior, donde su imagen hace que los demás volteen su mirada no solo a Ecuador, sino también a Guayaquil.

Looks para replicar

Encontrar el estilo propio toma tiempo, y Mar lo ha comprobado. “Desde el principio de mi carrera quise proyectar una imagen que gritara Mar Rendón. Pero recién el año pasado definí mi estilo y fue gracias a La Academia. (reality musical mexicano)”. Allí tuvo la asesoría de estilistas como Frank Salinas y Roger Marchan de Tv Azteca, y con ellos aprendió a componer su imagen como artista.

“Creo que he podido combinar muy bien mis dos gustos... Tienen algo de chica rockera sin dejar mi lado girly “, explica. Es por eso que en sus looks nunca faltan las flores, los detalles rockeros, así como también los metálicos.

Como una suerte, así califica haber podido conocer talentosos diseñadores ecuatorianos. “Para alfombras rojas he lucido los trajes de Soledad Maldonado, y en show o eventos, los de Jean Khalo. Con ellos he ido armando outfits para que el público pueda replicar. Ya que eso es algo esencial para cualquier cantante”.

Es así como sus tops de diferentes modelos, shorts, botas, plataformas coloridas, y elegantes vestidos con detalles florales se vuelven la prenda soñada para las chicas que son team Mar.

Su cambio de imagen

Ha pasado menos de un mes desde que cambió el tono de su cabello. Pasó del rubio, el cual lo tenía desde el reality, a un castaño claro.

“Es un look más fresco, juvenil... Lo quiero así para la nueva canción que viene.. Yo siempre he combinado los conceptos de mis canciones con cómo me veo”, dice y a su vez enlista las veces que se ha pintado el pelo. “Lo he tenido negro, fucsia, morado, azul...

“Para mí, ser diferente es cool”.

Es por eso que su cabello se vuelve un accesorio más. “Creo que el pelo también transmite algo y ayuda a contar historias”. Y para eso también se apoya del uso de extensiones de cabello. Como es de esperar, en las peluquerías ya piden tinturarse de su misma tonalidad. “A mi estilista José Vargas se lo piden mucho las chicas...” bromea. Y añade. Como artista uno puede influenciar no solo con el mensaje que quiere dar al mundo sino también con los looks”.

Capitana del amor propio

Para Mar la imagen no solo es la prenda que uno lleva. “El amor propio es lo que nos hace distintos. Y para llegar a eso debemos aceptarnos tal cual somos “, reflexiona.

No niega que ha recibido propuestas para hacerse retoques estéticos. “Mar te ofrecemos una lipo papada... O Mar, te hacemos una cirugía de nariz”... Y la verdad es que no me interesa. Sé que tal vez no tengo la nariz perfecta pero es mía. Si todos fuésemos perfectos nos veríamos exactamente igual”.

Esa forma de pensar es lo que le da el toque especial a su look y hace que su comunidad cada vez crezca. “La clave es sentirnos seguras de quienes somos”, concluye.

